В Україні виявили перші випадки грипу

Вперше з початку епідемічного сезону в Україні підтвердили випадки грипу. Його діагностували у мешканців Херсонської області. Про це Львівському порталу повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ.

Вірус грипу типу A(H3) виявили у шести пацієнтів Херсонської міської лікарні. П’ятеро з них – діти віком до 17 років). Крім того, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України повідомив про виявлення вірусу грипу A(H3N2) та В.

Загалом з 4 жовтня по 26 грудня 2021 року в Україні на ГРВІ захворіли 2,8 млн людей, 38,3% з яких – діти віком до 17 років.

З початку епідемічного сезону в Україні проти грипу вакциновано 113 826 осіб, зокрема 64 722 – із груп медичного та епідемічного ризиків.

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Лабораторно підтверджених летальних випадків внаслідок грипу, виявлених серед госпіталізованих осіб в дозорній та рутинній системах епідеміологічного нагляду за ГРВІ, що проводиться серед стаціонарних закладів охорони здоров’я всіх регіонів країни, не зареєстровано.

Водночас у Центрі громадського здоров’я зауважують, що респіраторні захворювання зазвичай передаються від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Деякі люди можуть інфікуватися, доторкнувшись до предмета, на якому містяться патогенні мікроорганізми, а потім доторкнувшись до рота або носа.

Як захистити себе та своїх близьких:

уникайте/зведіть до мінімуму контакт із людьми, у яких є симптоми респіраторного захворювання;

тримайтеся на безпечній дистанції від інших;

надягайте маску;

пам’ятайте про етикет при кашлі. Прикривайте ніс і рот згином ліктя або серветкою під час кашлю або чхання;

часто мийте руки водою з милом. Якщо мило і вода недоступні, використовуйте антисептики. Це особливо важливо після дотику до поверхонь або предметів загального користування та тих, які можуть бути забруднені краплями;

не торкайтеся до очей, носа й рота. Таким чином поширюються мікроби;

не торкайтеся до очей, носа й рота. Таким чином поширюються мікроби; очищайте, дезінфікуйте поверхні і предмети, які можуть бути забруднені мікробами;

віруси не люблять свіже повітря, тому частіше провітрюйте приміщення, робіть вологе прибирання;

харчуйтеся збалансовано, вживайте достатню кількість вітамінів, мікро- та макроелементів;

дотримуйтесь нормального режиму дня;

ведіть здоровий спосіб життя;

одягайтеся відповідно до погоди і тримай ноги в теплі.

Як повідомляв Львівський портал, за тиждень з 13 по 19 грудня на Львівщині на гострі респіраторні захворювання захворіли понад 8 868 осіб. Випадків грипу в області наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше епідеміологи заявляли, що в Україні вже почався активний сезон грипу та застуди, а пік захворюваності мав би розпочатися раніше, ніж зазвичай, – у жовтні-листопаді.

У цьому епідсезоні в Україні прогнозують циркуляцію трьох штамів грипу.

У МОЗ наголошують: найкращою профілактикою грипу є вакцинація. Для щеплення будуть доступні три вакцини: Джісі Флю Квадривалент (Корея), Ваксі грип Тетра (Франція) та Інфлувак Тетра (Нідерланди). Всі вони наразі проходять державний контроль якості.

У період пандемії виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію Covid-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Львівський портал розповідав, відрізнити грип від коронавірусу.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

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