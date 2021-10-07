Україна отримала три вакцини від грипу

В Україну надійшли та будуть використовуватися три вакцини проти грипу. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

Україна отримала такі вакцини:

Ваксігрип Тетра (Франція) – 850 тис. доз;

Інфлувак Тетра (Нідерланди) – 200 тис. доз;

ДжіСі Флю Квадривалент (Корея) – 200 тис. доз, вже пройшла державний контроль якості.

Перші поставки вакцин Ваксігрип Тетра і Джісі Флю Квадривалент вже надійшли в мережу аптек.

За механізмом PIVI найближча поставка очікується 15 жовтня у кількості 30 000 доз вакцини Ваксігрип Тетра. Ці вакцини розраховані для вакцинації медичних працівників, котрі в зоні ризику.

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Я повідомляв Львівський портал, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть три штами грипу. У 2021–2022 році очікується аналогічний епідемічний сезон грипу, як і минулого року. Він не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш важкого перебігу хвороби.

Нагадаємо, на Львівщині в минулому епідсезоні лабораторно виявили лише два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип.

Медики наголошували: ознаки ГРВІ та коронавірусу є клінічно однаковими, тому при виникненні перших симптомів негайно зверніться до свого лікаря!

Нагадаємо, найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію COVID-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

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