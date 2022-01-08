Мешканці Львівщини стали менше хворіти на ГРВІ

На Львівщині фіксують незначний спад захворюваності на сезонну застуду. Протягом минулого тижня, з 27 грудня по 2 січня, ГРВІ підхопили понад 7200 мешканців Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Так, минулого тижня на ГРВІ, в тому числі й на коронавірус, захворіли 7278 мешканців Львівщини, що на 859 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем. У відсотковому співвідношенні показник захворюваності в області впав на 10,6%.

42% з-поміж усіх недужих на Львівщині – це діти (3477 осіб). У порівнянні з попереднім тижнем рівень захворюваності серед дітей залишився незмінним.

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Щодо Львова, то минулого тижня тут занедужали 2775 людей, що на 130 випадків менше, ніж попереднього тижня. Майже 38% серед усіх хворих – діти. Динаміка серед дітей теж є сталою.

Жодного випадку грипу цього епідсезону на Львівщині ще не виявили. Минулого епідсезону в області лабораторно виявили лише два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип. Сезон 2020–2021 років був унікальним за вірусологічною характеристикою, оскільки циркуляції вірусів грипу в Україні майже не фіксували.

Нагадаємо, у цьому епідсезоні в Україні прогнозують циркуляцію трьох штамів грипу. Перші випадки вже виявили на Херсонщині.

У МОЗ наголошують: найкращою профілактикою грипу є вакцинація. Для щеплення будуть доступні три вакцини: Джісі Флю Квадривалент (Корея), Ваксі грип Тетра (Франція) та Інфлувак Тетра (Нідерланди).

У час пандемії виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію Covid-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

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