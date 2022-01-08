У п’ятьох лікарнях на Львівщині немає пацієнтів із Сovid

Станом на суботу, 8 січня, у лікарнях на Львівщині перебувають трохи більше 900 хворих на коронавірус. У п’ятьох медзакладах взагалі немає пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Коронавірус виявили ще у 296 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби, тобто на Різдво, госпіталізували 37 хворих, ще 534 людини скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах зараз перебувають 907 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 179 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 90 хворих, 32 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.
На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. Їхня завантаженість знизилась до 17,5%. При цьому у п’ятьох медзакладах немає жодного пацієнта.
Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):
- у Центрі легеневого здоров’я (370) – 165;
- у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 107;
- у львівській лікарні швидкої допомоги (830) – 97;
- у Рудківській лікарні (100) – 92;
- у Стрийській міській лікарні (190) – 62;
- у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 60;
- у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи (200) – 43;
- у Стебницькій міській лікарні (150) – 42;
- у 8-й лікарні Львова (420) – 41;
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 40;
- у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 36;
- у Сокальській ЦРЛ (326) – 24;
- у Жидачівській ЦРЛ (100) – 19;
- у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 18;
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 17;
- у Золочівській ЦРЛ (210) – 16;
- у 5-й лікарні Львова (175) – 15;
- у 1-й лікарні Львова (225) – 10;
- у Жовківській ЦРЛ (100) – 4;
- у Пустомитівській ЦРЛ (80) – 0;
- у Самбірській ЦРЛ (50) – 0;
- у Буській ЦРЛ (80) – 0;
- у львівській лікарні «Укрзалізниці» (100) – 0;
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0.
Нагадаємо, зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.
Відтоді медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що потрібно готуватись до нової covid-хвилі.
Збільшення рівня захворюваності на Covid на Львівщині прогнозують після новорічно-різдвяних святкувань.
Як писав Львівський портал, наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради.
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Наталя Дуляба