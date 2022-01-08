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На Різдво коронавірус підхопили 296 мешканців Львівщини

Наталя Дуляба

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Станом на ранок суботи, 8 січня, на Львівщині виявили 296 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали понад дві сотні людей, ще семеро померли. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 222 163 людини.

На Різдво, 7 січня, лабораторні центри провели лише 953 ПЛР-тести, із яких позитивним виявились 296, тобто 31% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 148 осіб – львів’яни.

За даними Львівської ОДА, у розрізі районів усіх нових хворих виявили:

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  • Дрогобицький район – 8
  • Золочівський район – 4
  • Львівський район – 40 (м. Львів – 148)
  • Самбірський район – 8
  • Стрийський район – 20
  • Яворівський район – 5
  • Червоноградський район – 63

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6050 людей (+3 за останню добу). Побороти недугу зуміли 209 671 пацієнт (+237 за минулу добу).

Нагадаємо, зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 900 хворих, а завантаженість лікарень впала до 18%.

З початку грудня медики фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

Як писав Львівський портал, наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради Андріян Гутник.

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