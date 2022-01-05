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У Львові оголосили тендер на закупівлю низькопідлогових автобусів

Ольга Денисяка

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Львівське комунальне автотранспортне підприємство №1 оголосило тендер на закупівлю нових автобусів великої місткості за кошти Європейського інвестиційного банку. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Згідно з умовами тендеру, автобуси мають бути на 100% низькопідлоговими, вміщувати не менше 100 пасажирів та мати щонайменше 30 місць для сидіння. Загальна вартість тендеру – 12 млн євро.

Пропозиції від компаній, які мають намір взяти участь у тендері, приймають до 3 березня 2022 року. Після цього відбудеться відкриття тендерних пропозицій, їхнє вивчення та вибір переможця.

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Автобуси мають бути поставлені протягом року з дня підписання контракту. Деталі тендеру – за цим посиланням.

Нагадаємо, у липні 2019 року міська рада погодила умови отримання 24 мільйонів євро кредиту для комунального АТП-1 та ЛКП «Львівелектротранс». За ці кошти підприємства закуплять 100 нових автобусів та 10 трамваїв.

Як писав Львівський портал, Львів вже набрав кредитів на понад 5,1 млрд грн. Ще є близько 2,7 млрд грн облігацій, на випуск яких Львівська міська рада вже дала згоду, а також лізингові закупівлі.

За кредитні кошти місто не лише ремонтує дороги, а й купує громадський транспортбудує нове депо для комунального АТП-1, трамвайне депо на Промисловійсміттєпереробний комплекс на Пластовій, вводять електронний квиток. За позику у банку в мерії також хочуть відновити електроопори на деяких вулицях, які є в занедбаному стані, а тепер – ще й платити зарплату працівникам ЛКП. За попередніми підрахунками, віддавати всі борги Львів буде до 2041 року.

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