Повний курс covid-вакцинації пройшли майже 900 тисяч мешканців Львівщини

На Львівщині два необхідні щеплення від коронавірусу отримали вже майже 900 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, станом на 4 січня covid-щеплення на Львівщині зробили 1 878 977 людям. Із них 899 170 осіб уже пройшли повний курс вакцинації. Ще майже 980 тисяч мешканців мають наразі одне щеплення.

Протягом минулої доби, 3 січня, щеплення отримали 2454 людини, друге щеплення зробили 1983 особам, 18 осіб вакцинували бустерною дозою, 1 – додатковою.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 936 718, слідом йде Moderna – 198 408 людей, китайська Coronavac – 513 179, Astra Zeneca – 192 269 осіб і Covishield – 38 403.

Реклама партнерів

Також 303 мешканці Львівщини отримали вже бустерну дозу covid-вакцини, 75 – додаткову. Яка різниця між ними, читайте за цим посиланням.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року. Станом на 1 січня повний курс вакцинації пройшли 45% мешканців області.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.