45% населення Львівщини вже повністю вакциновані від Covid

У Львівській області два щеплення проти коронавірусу отримали 45% населення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом 31 грудня на Львівщині щеплення від коронавірусу отримали 5287 оcіб. З них 1692 особи отримали першу дозу вакцини, 3 536 – другу дозу, ще 59 – бустерну дозу.

За даними ЛОДА, загалом першою дозою на Львівщині провакцинували 48% дорослого населення, з них 45% – другою дозою. Окрім того, 226 осіб отримали бустерну дозу вакцини, і 74 особи – додаткову.

Протягом 2021 року на території Львівської області зробили понад 1 млн 860 тисяч щеплень від коронавірусу.

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«Ми активно проводимо вакцинацію додатковими дозами вакцин для осіб з ослабленою імунною системою. Медичним працівникам та співробітникам закладів інтернатного типу вводять бустерні дози вакцин. Надалі плануємо вводити бустерні дози людям старше 60 років та тим, які мають хронічні захворювання. Ці заходи ми проводимо через постійну мутацію коронавірусу для кращого убезпечення населення від цієї недуги», – цитує ЛОДА керівницю Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталію Іванченко.

Нагадаємо, рівень covid-вакцинації на Львівщині знизився ще з початку грудня. Тоді добовий показник впав до 16-17 тисяч щеплень, хоча у листопаді в середньому вакцинували по 19 тисяч людей. Тим часом МОЗ рекомендує робити в області щонайменше 23 тисячі щеплень на добу.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Додамо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

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