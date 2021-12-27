У МОЗ пояснили різницю між бустерною і додатковою дозою COVID-вакцини

На сьогодні українці можуть вже отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу, а також – додаткову. У Міністерстві охорони здоров’я роз’яснили, яка між ними різниця.

У МОЗ кажуть, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 необхідна для посилення її ефективності та вводиться через 6 місяців після другої дози.

Ревакцинальну дозу вакцини проти коронавірусу запровадили поки що лише для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Зокрема, у Львові в Центрі легенвого здоров’я, де приймають хворих на коронавірус, вже почали вакцинацію медиків бустерною дозою.

Натомість додаткова доза призначена для людей з тяжкими хворобами та ослабленим імунітетом. Вона вводиться через 28 днів після основного курсу.

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Нагадаємо, бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби стане доступною жителям України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

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