Коронавірус підхопили ще 1864 українці

Станом на ранок понеділка, 27 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 1864 нові випадки коронавірусу. Померли 133 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 646 988 людей. Протягом неділі, 26 грудня, діагноз встановили ще 1864 новим хворим, серед них 12 медиків та 138 дітей.
Одужали за останню добу 4527 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 133 хворих.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 94 971 людина, натомість одужали 3 432 739 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- м. Київ – 256/2058
- Черкаська обл. – 135/798
- Житомирська обл. – 132/547
- Київська обл. – 131/1355
- Донецька обл. – 119/340
- Тернопільська обл. – 91/811
- Волинська обл. – 91/537
- Одеська обл. – 83/1501
- Чернігівська обл. – 72/489
- Івано-Франківська обл. – 67/674
- Харківська обл. – 64/1888
- Закарпатська обл. – 62/488
- Запорізька обл. – 59/1424
- Кіровоградська обл. – 57/536
- Львівська обл. – 56/462
- Дніпропетровська обл. – 55/1342
- Вінницька обл. – 54/698
- Рівненська обл. – 50/830
- Чернівецька обл. – 47/559
- Миколаївська обл. – 42/597
- Хмельницька обл. – 39/325
- Полтавська обл. – 39/780
- Сумська обл. – 38/312
- Херсонська обл. – 24/558
- Луганська обл. – 1/525
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.
Нову хвилю коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.
Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.
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Наталя Дуляба