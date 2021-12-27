Коронавірус підхопили ще 1864 українці

Станом на ранок понеділка, 27 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 1864 нові випадки коронавірусу. Померли 133 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 646 988 людей. Протягом неділі, 26 грудня, діагноз встановили ще 1864 новим хворим, серед них 12 медиків та 138 дітей.

Одужали за останню добу 4527 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 133 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 94 971 людина, натомість одужали 3 432 739 українців.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 256/2058

Черкаська обл. – 135/798

Житомирська обл. – 132/547

Київська обл. – 131/1355

Донецька обл. – 119/340

Тернопільська обл. – 91/811

Волинська обл. – 91/537

Одеська обл. – 83/1501

Чернігівська обл. – 72/489

Івано-Франківська обл. – 67/674

Харківська обл. – 64/1888

Закарпатська обл. – 62/488

Запорізька обл. – 59/1424

Кіровоградська обл. – 57/536

Львівська обл. – 56/462

Дніпропетровська обл. – 55/1342

Вінницька обл. – 54/698

Рівненська обл. – 50/830

Чернівецька обл. – 47/559

Миколаївська обл. – 42/597

Хмельницька обл. – 39/325

Полтавська обл. – 39/780

Сумська обл. – 38/312

Херсонська обл. – 24/558

Луганська обл. – 1/525

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.

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