Львівщина отримала ще понад 170 тисяч доз вакцини Pfizer

У п’ятницю, 24 грудня, Львівщина отримала ще 174 330 доз доз вакцини «Comirnaty» від «Pfizer-BioNTech». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Це – мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією «BioNTech» спільно з американським фармакологічним концерном «Pfizer»

Зазначимо, вакцина «Comirnaty» визнана у країнах Європи та Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також нею рекомендують вакцинувати дітей віком від 12 років.

Загалом в області вже провели 1 842 361 щеплення, з них 910 836 – вакциною «Comirnaty».

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Додамо, що рівень covid-вакцинації на Львівщині знизився ще з початку грудня. Тоді добовий показник впав до 16-17 тисяч щеплень, хоча у листопаді в середньому вакцинували по 19 тисяч людей. Тим часом МОЗ рекомендує робити в області щонайменше 23 тисячі щеплень на добу.

За добу 9 грудня на Львівщині щеплення зробили 11,5 тисячам людей і фактично відтоді рівень вакцинації почав щоразу поступово падати.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Щодо бустерної дози, то на Львівщині прогнозують, що третє щеплення почнуть робити мешканцям не раніше середини січня 2022 року. Проте все залежить від темпів вакцинації.

Протягом тижня, з 20 по 26 грудня, на Львівщині щеплення проти коронавірусу можна отримати у 29 центрах масової вакцинації.

Також в Україні всі центри вакцинації закриють на два дні: дати тут.

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