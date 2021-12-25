ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщина отримала ще понад 170 тисяч доз вакцини Pfizer

Аліса Белей

|

У п’ятницю, 24 грудня, Львівщина отримала ще 174 330 доз доз вакцини «Comirnaty» від «Pfizer-BioNTech». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Це – мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією «BioNTech» спільно з американським фармакологічним концерном «Pfizer»

Зазначимо, вакцина «Comirnaty» визнана у країнах Європи та Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також нею рекомендують вакцинувати дітей віком від 12 років.

Загалом в області вже провели 1 842 361 щеплення, з них 910 836 – вакциною «Comirnaty».

Реклама партнерів

Додамо, що рівень covid-вакцинації на Львівщині знизився ще з початку грудня. Тоді добовий показник впав до 16-17 тисяч щеплень, хоча у листопаді в середньому вакцинували по 19 тисяч людей. Тим часом МОЗ рекомендує робити в області щонайменше 23 тисячі щеплень на добу.

За добу 9 грудня на Львівщині щеплення зробили 11,5 тисячам людей і фактично відтоді рівень вакцинації почав щоразу поступово падати.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Щодо бустерної дози, то на Львівщині прогнозують, що третє щеплення почнуть робити мешканцям не раніше середини січня 2022 року. Проте все залежить від темпів вакцинації.

Протягом тижня, з 20 по 26 грудня, на Львівщині щеплення проти коронавірусу можна отримати у 29 центрах масової вакцинації.

Також в Україні всі центри вакцинації закриють на два дні: дати тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів