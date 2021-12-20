Графік роботи центрів вакцинації Львівщини на 20-26 грудня

Протягом тижня, з 20 по 26 грудня, на Львівщині щеплення проти коронавірусу можна отримати у 29 центрах масової вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

В центрах вакцинації на Львівщині covid-щеплення можна отримати чотирма вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer та Moderna.

Графік роботи центрів вакцинації на найближчий тиждень:

м. Львів

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1) ТРЦ «Форум Львів», м.Львів, вул. Під Дубом, 7 Б

20.12-24.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)

2) ЛКП “Культурно-освітній центр ім. О.Довженка” (Сихів) (м.Львів, проспект Червоної Калини, 81)

22.12.-23.12.2021

10.00-14.00 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)

3) ТРК «Victoria Gardens», м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх)

20.12-24.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)

4) ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Богдана Хмельницького, 188-А)

20.12-24.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)

5) ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Городоцька, 302)

20.12-24.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)

6) Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1)

20.12-24.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)

7) Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1)

20.12-24.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)

8) ТРЦ “King Cross Leopolis” (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

20-25.12.2021

13.00- 19.00 (Pfizer/AstraZeneca/CoronaVac/Moderna)

9) ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179)

20.12-24.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)

10) Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б)

20.12-24.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)

11) ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36)

20.12-24.12.2021

10.00-18.30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)

12) ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95)

20.12-24.12.2021

15.00-18.30 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)

13) Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54)

21.12.2021, 23.12.2021

10.00-14.30 (Pfizer/AstraZeneca/CoronaVac/Moderna)

м. Броди

14) Бродівський народний дім (м. Броди, вул. Коцюбинського, 7)

25.12.2021

10.00- 14.00 (Pfizer /Moderna)

м. Золочів

15) Золочівський палац культури ім. Ігора Білозора (м. Золочів, вул. В.Чорновола,1)

25.12-26.12.21

10.00- 14.00 (Pfizer/Moderna)

м. Буськ

16) Буський народний дім (м.Буськ, вул.Грушевського, 5)

25.12-26.12.21

11.00- 14.00 (Pfizer/Moderna)

м. Дрогобич

17) Будинок культури «Каменяр» (Дрогобицький районний народний дім) (м.Дрогобич, вул. 22 січня, 28)

20.12-26.12.21

10.00- 18.00 (Pfizer/AstraZeneca/CoronaVac/Moderna)

18) ТЦ «Епіцентр» (м.Дрогобич, вул. С.Наливайка, 5)

20.12-26.12.2021

10.00- 15.00 (Pfizer/AstraZeneca/CoronaVac/Moderna)

м.Трускавець

19) Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП “Трускавецька МЛ” (м.Трускавець, вул. Данилишиних, 62)

20.12-22.12.2021;

24.12.2021,

26.12.2021

09.00- 15.00 (Pfizer/AstraZeneca/CoronaVac/Moderna)

м.Стрий

20) вул. Охримовича, 6 (КНП «ЦПМСД м. Стрия»; кабінет №10)

20.12-24.12.2021

10.00- 16.00 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)

м. Червоноград

21) ЦПМСД м.Червонограда (м.Червоноград, вул. Івасюка, 8)

20.12-24.12.2021

09.00- 18.00 (Pfizer/AstraZeneca/Moderna)

м. Новояворівськ

22) Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради (м. Новояворівськ, вул. Т.Шевченка, 18)

20.12-24.12.2021

09.00- 16.00 (Pfizer/Moderna)

м. Жовква

23) Поліклініка КНП “Жовківська лікарня” (м. Жовква, вул. Львівська, 17)

20.12-24.12.2021

09.00- 16.00 (Pfizer/AstraZeneca/CoronaVac/Moderna)

26.12.2021

09:00-14:00 (Pfizer/AstraZeneca/CoronaVac/Moderna)

м. Новий Розділ

24) Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня” (м. Новий Розділ, вул. Винниченка, 37)

20.12-23.12.2021

10.00-18.00 (Pfizer/AstraZeneca/CoronaVac/Moderna)

24.12.2021

10.00-17.00 (Pfizer/AstraZeneca/CoronaVac/Moderna)

27.12.2021

10.00-17.00 (Pfizer/AstraZeneca/CoronaVac/Moderna)

м. Самбір

25) ЦПМСД Самбірської міської ради (м.Самбір, вул. Чайковського, 12)

20.12-24.12.2021

09.00- 17.00 (Pfizer)

20-24.12.2021

10.00- 14.00 (Pfizer)

26) Залізнична станція «Самбір» (м.Самбір, вул.Вокзальна, 1/11)

20.12-24.12.2021

10.00-14.00 (Pfizer)

м. Яворів

27) Народний дім м.Яворова (м.Яворів, пл. Ринок,7)

20.12-24.12.2021

09.00- 15.00 (Pfizer/AstraZeneca/CoronaVac/Moderna)

26.12.2021

10.00- 14.00 (Pfizer/AstraZeneca/CoronaVac/Moderna)

м. Кам’янка-Бузька

28) Народний дім (м. Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка,11)

20.12-24.12.2021

09:00-18:00 (Pfizer/CoronaVac/Moderna)

м. Борислав

29) Приміщення поліклінічного відділення КНП «ЦМЛ м.Борислава»

20.12-24.12.2021

11:30-16:30 (Pfizer/AstraZeneca/CoronaVac/Moderna)

Нагадаємо, на Львівщині з початку грудня знижується рівень Covid-вакцинації. До прикладу, 19 грудня в області зробили рекордно мало щеплень проти коронавірусу. Його отримали лише 1276 мешканців. Це є найменший показник із весни.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Щодо бустерної дози, то на Львівщині прогнозують, що третє щеплення почнуть робити мешканцям не раніше середини січня 2022 року. Проте все залежить від темпів вакцинації.

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