В Німеччині пропонують четверту дозу вакцини через «Омікрон»

Новий міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що для захисту від варіанту Omicron може знадобитися четверта доза вакцини від Covid-19. Про це з посиланням на The Guardian повідомляє УП.

На пресконференції у середу Лаутербах сказав, що Omicron стане домінуючим штамом у Німеччині протягом трьох тижнів. Саме тому, на думку міністра, може знадобитися четверта доза вакцини від Covid-19.

Відтак, країна замовила 80 мільйонів доз специфічної covid-вакцини Omicron, яку доставлять у Німеччину в квітні чи травні.

«Рівень захисту від важких симптомів Covid-19 після повторного щеплення дуже високий. Я б оцінив його у понад 90%», – зазначив міністр.

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Водночас німецький міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах очікує жорстокої п’ятої хвилі коронавірусу у зв’язку з новим варіантом «Омікрон». Етична рада Німеччини заявила, що підтримує обов’язкову вакцинацію всього дорослого населення віком від 18 років.

Як повідомляв Львівський портал, через спалах «Омікрону» ВООЗ закликає світ розпочати бустерну вакцинацію усіх груп населення

Нагадаємо, штам коронавірусу «Омікрон» нещодавно виявили і в Україні. У РНБО прогнозували, що саме цей штам спричинить нову хвилю коронавірусу, має розпочнеться уже в середині лютого.

Як відомо, «Омікрон» є вчетверо заразніший, він долає як природний імунітет людини, так і набутий через вакцинацію. Водночас досі цей штам зазвичай викликав легкий перебіг захворювання.

Найпоширеніші симптоми «Омікрону» суттєво відрізняються від симптомів попередніх мутацій. Перші звіти показують, що серед основних симптомів –першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м’язах і нічна пітливість.

Зазначимо, нещодавно в Україні ввели третє додаткове щеплення від коронавірусу. Першочергово його робитимуть окремим категоріям громадян. Зокрема, особам із ВІЛ, із онкологією, після трансплантації органів. Також особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

На початку листопада у МОЗ заявляли, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби стане доступною жителям України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

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