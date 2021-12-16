Коронавірус підхопили ще 9590 українців

Станом на ранок четверга, 16 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 9590 нових випадків коронавірусу. Померли 355 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 588 147 людей. Протягом середи, 15 грудня, діагноз встановили ще 9590 новим хворим, серед них 115 медиків та 864 дитини.
Одужали за останню добу 25 499 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 355 хворих.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 92 313 людей, натомість одужали 3 284 815 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- м. Київ – 1478/9310
- Полтавська обл. – 642/3375
- Запорізька обл. – 529/4138
- Львівська обл. – 485/6239
- Донецька обл. – 473/6112
- Закарпатська обл. – 427/1821
- Волинська обл. – 419/2669
- Одеська обл. – 400/5225
- Хмельницька обл. – 398/2591
- Київська обл. – 397/4964
- Черкаська обл. – 392/3246
- Дніпропетровська обл. – 386/8295
- Чернігівська обл. – 332/2832
- Житомирська обл. – 325/2388
- Івано-Франківська обл. – 318/2824
- Харківська обл. – 314/6437
- Вінницька обл. – 305/4683
- Миколаївська обл. – 297/2242
- Рівненська обл. – 270/3176
- Тернопільська обл. – 268/1855
- Сумська обл. – 231/2853
- Кіровоградська обл. – 156/2153
- Херсонська обл. – 143/2143
- Чернівецька обл. – 122/1937
- Луганська обл. – 83/1899
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.
Новий спалах коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого.
Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.
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Наталя Дуляба