Коронавірус підхопили ще 9590 українців

Станом на ранок четверга, 16 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 9590 нових випадків коронавірусу. Померли 355 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 588 147 людей. Протягом середи, 15 грудня, діагноз встановили ще 9590 новим хворим, серед них 115 медиків та 864 дитини.

Одужали за останню добу 25 499 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 355 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 92 313 людей, натомість одужали 3 284 815 українців.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 1478/9310

Полтавська обл. – 642/3375

Запорізька обл. – 529/4138

Львівська обл. – 485/6239

Донецька обл. – 473/6112

Закарпатська обл. – 427/1821

Волинська обл. – 419/2669

Одеська обл. – 400/5225

Хмельницька обл. – 398/2591

Київська обл. – 397/4964

Черкаська обл. – 392/3246

Дніпропетровська обл. – 386/8295

Чернігівська обл. – 332/2832

Житомирська обл. – 325/2388

Івано-Франківська обл. – 318/2824

Харківська обл. – 314/6437

Вінницька обл. – 305/4683

Миколаївська обл. – 297/2242

Рівненська обл. – 270/3176

Тернопільська обл. – 268/1855

Сумська обл. – 231/2853

Кіровоградська обл. – 156/2153

Херсонська обл. – 143/2143

Чернівецька обл. – 122/1937

Луганська обл. – 83/1899

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.

Новий спалах коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого.

Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.

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