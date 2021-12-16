На Львівщині – майже пів тисячі нових хворих на Covid

Станом на ранок четверга, 16 грудня, на Львівщині виявили 485 нових хворих на Covid-19, тоді як одужала майже тисяча людей, ще 17 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 216 131 людина.

Протягом середи, 15 грудня, лабораторні центри провели лише 1573 ПЛР-тести, із яких позитивним виявились 485, тобто майже 31% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 164 особи – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 5799 людей (+17 за останню добу). Побороти недугу зуміли 200 092 пацієнти (+991 за минулу добу).

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Нагадаємо, з кінця жовтня вся Львівська область, крім Моршина, перебувала у «червоній» карантинній зоні.

Із 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбулося.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1600 хворих, а завантаженість лікарень впала до 30%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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