Дві сотні курсантів пройшли посвяту у піхотинці і танкісти на Яворівському полігоні

Близько 200 першокурсників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного успішно пройшли посвяту у піхотинці й танкісти. Для цього курсантам довелося здолати 10-кілометровий марш-кидок із перепонами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Вже другий рік поспіль на факультеті бойового застосування військ проводять посвяту першокурсників у велику родину справжніх українських піхотинців і танкістів. Але право носити берет з емблемою свого роду військ тут треба заслужити – успішно скласти іспит з подолання 10-кілометрової смуги перешкод з численними вправами та перепонами.

Вишкіл пройшов на Яворівському полігоні напередодні Дня Сухопутних військ. Тут 200 першокурсників вийшли на «старт».

Курсанти мали виконати дев’ять завдань: подолати умовну річку, розпалити багаття підручними засобами, подолати тактичну смугу перешкод, потрапити у засідку, надати медичну допомогу пораненому та його евакуювати, віджиматись та виконувати різні фізичні вправи.

Долаючи всі ці перешкоди, першокурсники зіткнулися з колосальним фізичним та психологічним навантаження. Аби його якось розвантажити, хлопці та дівчата весь час підбадьорювали себе гаслом: «Піхота – сила! Піхоті – слава!» Цей слоган того дня розносився чи не на весь полігон.

Усі сім груп, які брали участь в естафеті, успішно дісталися фінішу.

«Ви довели насамперед собі, що піхотинці й танкісти – це витривалі, фізично загартовані військовослужбовці, котрі спроможні виконувати найважливіші завдання із захисту України. Механізовані й танкові війська – це два роди військ у Збройних Силах України, які практично завжди діють разом. На полі бою ви, як два брати, які мають підставляти один одному плече підтримки. І сьогодні ви вибороли право носити берет із емблемою, яка відповідає вашому роду військ», – наголосив під час урочистої посвяти першокурсників начальник факультету бойового застосування військ полковник Олександр Тимощук.

Здолавши весь 10-кілометровий шлях, першокурсники склали урочисту клятву піхотинців і танкістів.

Опісля їм вручили берети: піхотинцям – кольору «степ» з емблемою у вигляді Гренади, що палає на тлі схрещених гвинтівок; танкістам – кольору «темна ніч» з емблемою, на якій зображена лицарська латна рукавиця, що тримає пірнач.

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Фото: НАСВ