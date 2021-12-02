Львівщині дали ще одну партію вакцини Pfizer

Львівщина отримала нову поставку американської вакцини Pfizer – 64 350 доз. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Вакцина Comirnaty (відома як Pfizer) – мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Її для використання схвалила ВООЗ, саме цим препаратом рекомендують щепити дітей від 12 років, а також вагітних.

Цю вакцину застосовують у США, Великій Британії, Канаді, ЄС – загалом майже у 100 країнах світу. У МОЗ кажуть, що згідно з останніми дослідженнями Comirnaty/Pfizer має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом «Альфа», та 88% для штаму «Дельта».

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Інтервал між двома щепленнями вакциною Pfizer становить 21-28 днів.

Як працює вакцина Comirnaty/Pfizer

Має у своєму складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує шипоподібний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2. Після введення вакцини ця мРНК потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну «інструкцію», як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися при зустрічі зі справжнім вірусом.

Вакцини мРНК є безпечними і не можуть змінити ДНК людини. Незабаром після того, як клітини організму закінчать виконувати інструкції, вони руйнуються і позбавляються від мРНК. мРНК-вакцини не містять живого або інактивованого вірусу.

Зазначимо, що саме Pfizer є найпопулярнішою covid-вакциною на Львівщині. Нею щепились уже майже 785 тисяч людей.

Зараз щеплення проти коронавірусу на Львівщині можна зробити вакцинами CoronaVac, Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca, а віднедавна – знову й вакциною Moderna. На яку з них на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Сovid-щеплення на Львівщині можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 29 листопада – 5 грудня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, через «червону» карантинну зону на Львівщині втричі виросли темпи covid-вакцинації. Рекордний показник – майже 24 тисячі людей, які отримали щеплення за добу 29 жовтня. Повний курс вакцинації в області наразі пройшли більше 706 тисяч людей.

Загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

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