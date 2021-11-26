Кожен третій дорослий на Львівщині – повністю вакцинований від Covid

Станом на 26 листопада на Львівщині 44% дорослого населення мають першу дозу щеплення та 33% – отримали дві дози, тобто є повністю вакциновані. Про це під час брифінгу заявив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олег Когут, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, в області щодня роблять в середньому 20 тисяч щеплень від коронавірусу. Для цього працюють три десятки центрів масової вакцинації та понад сто пунктів щеплень.

Так, станом на 26 листопада кожен третій дорослий мешканець Львівщини вже отримав дві дози вакцини та є повністю вакцинованим. При цьому 44% зробили першу дозу щеплення від коронавірусу.

Зазначимо, що за минулу добу, 25 листопада, щеплення від коронавірусу отримали 19 068 осіб. З них – 5 935 осіб отримали першу дозу вакцини, 13 133 – другу дозу. Загалом на Львівщині станом на сьогодні проведено 1 544 498 щеплень. З них 665 167 – другою дозою.

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Також він назвав епідситуацію в області стабільно високою.

«Я називаю ситуацію стабільно високою, оскільки щодня ми маємо різну кількість хворих. Позавчора було всього 511 випадків, але вже за вчора маємо 850 хворих. Відповідно збільшується і кількість госпіталізацій. Пацієнтів у реанімаціях та підключених до апаратів ШВЛ залишається стабільно багато», – пояснює Олег Когут.

Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині виявили 850 нових хворих на коронавірус. Натомість побороти недугу зуміли 2 619 людей та 24 померли.

З кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Тепер ситуація з захворюваність врешті стабілізувалась.

За показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» зони. Проте у Львівській ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у «червоній» зоні карантину, аби уникнути погіршення епідситуації із коронавірусною інфекцією.

У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила 30 жовтня. Чи «світить» Львівщині послаблення карантину після виходу з цієї зони, читайте за цим посиланням.

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