Львівщина цього тижня покине «червону» зону

На Львівщині стабілізувались показники поширення коронавірусу. Тож область вже цього тижня покине «червону» зону. Про це 22 листопада під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно із даними МОЗ, у Львівській області стабілізувалися усі показники захворюваності. Зокрема, у межах норми – коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень госпіталізації, завантаженість ліжок з киснем та охоплення тестуванням.

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Тож вже найближчим часом Львівщина, ймовірно, перейде до «жовтої» зони карантину. Втім рішення ще має прийняти Державна комісія ТЕБ і НС. За словами Віктора Ляшка, МОЗ ініціюватиме її засідання вже цього тижня.

«За карантинними індикаторами Львівська та Луганська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання комісії ТЕБ і НС. Середній рівень перебування регіонів у «червоному» рівні становив 30-35 днів», – зазначив Ляшко.

Зауважимо, МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які передбачатимуть, що в «жовтому» рівні епіднебезпеки для роботи необхідний буде повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів.

Нагадаємо, Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони 30 жовтня. Причиною цьому стало стрімкий ріст захворювання на коронавірус. З кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Протягом минулого тижня в області почали фіксувати незначний спад захворюваності на Covid. Відтак вже до кінця листопада Львівщина має усі шанси покинути «червону» зону карантину.

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