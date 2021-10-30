На Львівщині новий антирекорд захворюваності на Covid. У реанімації 209 людей

Станом на ранок суботи, 30 жовтня, на Львівщині лабораторно підтвердили 180978 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 1880 нових хворих, що є новим антирекордом захворюваності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом 29 жовтня лабораторні центри Львівщини провели 3631 ПЛР-тест, з яких 1880 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 886 львів’ян.

За даними Львівської облдержадміністрації, за попередню добу із діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували до лікарень 350 осіб, а на самоізоляцію скерували ще 2914 осіб. Від наслідків коронавірусу померла 21 людина.

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Із 3131 хворих на коронавірус, за життя яких борються у лікарні, лише 156 пройшли процес вакцинації. В реанімації перебуває 209 осіб, з них на апаратах ШВЛ – 95.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 180 978 осіб (+1880). Померлих – 4510 людей (+21). Одужали від коронавірусної інфекції – 146 665 осіб (+315).

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 21 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових випадки, а 22 жовтня – 1754. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Уже з 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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