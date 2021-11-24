Covid на Львівщині: 511 нових хворих, ще 4096 одужали

Станом на ранок середи, 24 листопада, на Львівщині виявили 511 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали більше 4000 людей, ще 45 померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 205 388 людей.

Протягом вівторка, 23 листопада, лабораторні центри провели 2772 ПЛР-тести, із яких позитивним виявились 511, тобто 18% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 142 особи – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 5312 людей (+45 за останню добу). Побороти недугу зуміли 170 872 пацієнти (+4096 за минулу добу).

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Нагадаємо, з кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Тепер ситуація з захворюваність врешті стабілізувалась. За показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» зони, але відповідне рішення ще цього тижня має прийняти держкомісія ТЕБ і НС.

У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила 30 жовтня. Чи «світить» Львівщині послаблення карантину після виходу з цієї зони, читайте за цим посиланням.

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