Замість масштабного палацу спорту на Сихові можуть збудувати спортзал

Проєкт Палацу ігрових видів спорту на Сихові знову коригують, аби зменшити його вартість. Натомість замість масштабного спорткомплексу з лижним спуском на даху пропонують збудувати спортзал із чотирма секціями для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу. Про це у четвер, 25 листопада, йшлося під час сесії Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Під час години запитань до міського голови у сесійній згадали про Палац ігрових видів спорту, який «завис» через високу вартість будівництва. Про цей спорткомплекс на проспекті Червоної Калини говорять ще з кінця 2017 року, втім дотепер виділена земельна ділянка пустує і заростає чагарниками.

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Так, депутат від «Самопомочі» Роман Федишин закликав Андрія Садового особисто втрутитися, щоб врешті «розморозити» процес. При цьому він наголошував на тому, що проєкт потрібно суттєво спростити до «чотирьох спортзалів», будівництво яких може обійтися всього лише у 150 млн грн.

«Проєкт, який ми затвердили і оплатили, є нереальний. Реалізувати його майже за мільярд гривень ми не зможемо, ми просто не подужаємо. Нам потрібно змінити проєкт – зробити чотири спортзали, знизити вартість до 150 мільйонів гривень і дати можливість спортивним секціям займатися. Андрію Івановичу, без вашого втручання це зробити буде неможливо», – сказав Роман Федишин.

Відтак замість масштабного комплексу із залами для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу, блоком адміністративно-господарських приміщень, концертним залом на 3800 місць та лижного списку на даху на Сихові тепер пропонують просто облаштувати чотири зали для занять ігровими видами спорту.

Своєю чергою Андрій Садовий погодився, що попередній проєкт Палацу ігрових видів спорту вийшов непосильний для міста, тому зараз його знову коригують. Він не уточнив, наскільки спростять новий проєкт, проте заявив: сподівається, що роботи вдасться розпочати вже наступного року, а завершити до завершення цієї каденції, тобто до кінця 2025 року.

«Так, проєкт вийшов дуже масштабний. І коли почали переходити до стадії робочих креслень, побачили певні нюанси. По-перше, це ціна, яка є непідйомною для міста навіть із залученням державного фінансування. Тому й відбувається коригування самого проєкту, щоб вийти на оптимальний варіант і все-таки наступного року почати роботи. Є також бажання уряду підтримати реалізацію цього проєкту…Однозначно за час нашої каденції треба сихівський спорткомплекс збудувати, звичайно, у більш полегшеному варіанті», – відзначив міський голова Львова.

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Нагадаємо, проєкт спорткомплексу на Сихові розробили ще наприкінці 2017 року. Тоді було заплановано, що він матиме чотири окремі зали для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу, блок адміністративно-господарських приміщень, а також центральний зал на 3800 місць для проведення концертів. Окрім цього, на даху комплексу мали облаштувати лижний спуск площею 800 м кв.

Такі масштабні будівельні наміри оцінили майже у мільярд гривень. Хоча з самого початку у міськраді заявляли, що цей об’єкт обійдеться лише у 200 мільйонів гривень. Проєкт кілька разів коригували, зокрема відмовились від басейну, тож кошторис зменшився до 685 мільйонів гривень.

Незважаючи на здешевлення, мерія й надалі просила співфінансування з державного бюджету, шукала ґранти, але все безуспішно.

Попри брак коштів наприкінці 2019 року у Львові оголосили тендер на визначення підрядника, який будуватиме Палацу спорту на Сихові. У ньому виграла компанія тестя одіозного ексочільника ДФС України Романа Насірова. Фірма погодилась збудувати комплекс майже за 500 мільйонів гривень. Дотепер жодні роботи так і не розпочались.

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Фото, відео – Sergey Kozak