Як виглядатиме легкоатлетичний центр на стадіоні «Торпедо» у Львові

18 листопада журі обрало переможців Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію легкоатлетичного комплексу зі спортивним центром на вул. Золотій. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Переможцем конкурсу став проєкт під шифром 696969 авторського колективу з Дніпра, Скомаровського Олександра, Милостюка Вадима та Раби Оксани. Проєкт-переможець отримує грошову винагороду у розмірі 120 000 грн.

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, згідно з проєктом, оновлять не лише стадіон, а й вулицю Золоту. Також планують звести підземний паркінг, який вночі зможуть використовувати мешканці району.

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Друге місце та премію у розмірі 80 000 грн отримав проєкт під шифром 172517, авторського колективу з Чернівців: Анатолій Дикий, Сергій Басистий, Олег Кишлярчук, В’ячеслав Кишлярук.

Третє місце із премією у розмірі 60 000 грн посів проєкт під шифром 030618, авторського колективу зі Львова: Оксана Шумелда, Софія Рудецька, Катерина Олійник, Наталія Николишин, Руслан Стадник, Мар’ян Шумелда, Ірина Цілінська.

Йдеться про стадіон «Торпедо», який зараз у власності банку «Львів». Перемовини щодо його викупу у комунальну власність Львова розпочались ще у 2017 році, але були безрезультатними. Згодом наприкінці 2018-го цю тему знову підняли депутати мерії, проте міський голова Львова Андрій Садовий назвав вику аферою і виступив проти.

Тоді мер пояснював, що земля, на якій розташований стадіон «Торпедо», є у комунальній власності. Натомість воротами і трибунами, які, власне, й має викупити Львівська міська рада, володіють «хитрі бізнесмени, які їх заклали у банк, мотивуючи тим, що на цій території можна збудувати житловий комплекс». Садовий заявляв, що ворота і трибуни стадіону не коштують 5 млн грн, які хоче отримати банк «Львів», і навіть натякав, що викуп стадіону може і не відбутися.

Врешті закласти необхідні 5 млн грн у міський бюджет депутатам вдалося лише на початку 2020 року. Проте дотепер процедура викупу досі не відбулась. У Ратуші кажуть, що не хочуть викупляти занедбані приміщення «Торпедо», а потім знову вкладати кошти у їхнє відновлення.

У мерії натомість пропонують збудувати тут легкоатлетичний центр, але не лише за бюджетні кошти. Цей проєкт міськрада планує реалізовувати разом із банком «Львів» як приватно-публічний проєкт.

Довідково: стадіон «Торпедо» облаштували у Львові у 1930-х роках. Він розміщений на земельній ділянці площею 2,7 га. За радянських часів стадіон передали однойменному спортивному товариству та забудували службовими приміщеннями.

Із 1990 року стадіон перейшов у приватну власність, там почав працювати ринок електротехнічних товарів, який у 2008 році перенесли на вул. Кукурудзяну. Після цього «Торпедо» передали банку «Львів» як заставу за борги по кредитах.

Станом на сьогодні на стадіоні, який перебуває у занедбаному стані, тренуються діти та підлітки футбольних клубів «Вікторія» та «Покрова».

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Фото: ЛМР