Міськрада Львова дала 5 мільйонів на викуп стадіону «Торпедо»

Львівська міська рада виділила більше 5 млн грн для того, аби викупити із приватної власності стадіон «Торпедо», що на вул. Золотій, 40-А. Відповідні зміни до бюджету розвитку внесли сьогодні, 20 лютого. «За» проголосував 41 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

За виділені 5,1 млн грн мерія викупить у банку «Львів» споруди та інше нерухоме майно стадіону «Торпедо».

Зазначимо, що перемовини щодо викупу стадіону «Торпедо» розпочалися ще у 2017 році. Тоді банк «Львів», який є власником нерухомості на його території, хотів продати її за 12 млн грн, а згодом погодився на ціну у 7,5 млн грн.

Рішення про викуп цього стадіону депутати мерії хотіли прийняти ще наприкінці 2018 року, проте міський голова Львова Андрій Садовий назвав це аферою і виступив проти.

Як пояснював мер, земля, на якій розташований стадіон «Торпедо», є у комунальній власності. Натомість воротами і трибунами, які, власне, й має викупити Львівська міська рада, володіють «хитрі бізнесмени, які їх заклали у банк, мотивуючи тим, що на цій території можна збудувати житловий комплекс». Садовий заявляв, що ворота і трибуни стадіону не коштують 5 млн грн, і навіть натякав, що викуп стадіону може і не відбутися.

Нагадаємо, стадіон «Торпедо» облаштували у Львові у 1930-х роках. Він розміщений на земельній ділянці площею 2,7 га. За радянських часів стадіон передали однойменному спортивному товариству та забудували службовими приміщеннями.

Із 1990 року стадіон перейшов у приватну власність, там почав працювати ринок електротехнічних товарів, який у 2008 році перенесли на вул. Кукурудзяну. Після цього «Торпедо» передали банку «Львів» як заставу за борги по кредитах.

Станом на сьогодні на стадіоні, який перебуває у занедбаному стані, тренуються діти та підлітки футбольних клубів «Вікторія» та «Покрова».

Фото: Фотографії старого Львова