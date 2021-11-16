На зарплати медикам Львівщини додатково виділили понад 10 млн грн

У вівторок, 16 листопада, депутати Львівської облради підтримали внесли зміни до програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 2021. Нею передбачається додаткове виділення 11 млн грн на оплату праці працівникам закладів охорони області. Ці кошти спрямують на зарплати медикам та доплати. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Через перевиконання показників обласного бюджету 88 млн грн скерували для потреб галузі охорони здоров’я області. З них 10,8 млн гривень спрямували на оплату праці працівникам закладів охорони здоров’я.

Зокрема, на виплату розрахункових коштів вивільненим працівникам медикам лікарні «Заклад», яку приєднали до Львівської психіатричної лікарні, спрямували 2600 тис. грн.

На виплату заробітної плати за роботу в умовах простою до завершення поточного року працівникам дитячого протитуберкульозного санаторію «Журавно» скерували 4100 тис. грн.

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Працівники паталогоанатомічного бюро за роботу з тілами хворих, померлих на СОVID -19 отримають доплати до заробітної плати на загальну суму 1800 тис. грн.

Ще 775,9 тис. грн скерують на виплату матеріальну допомоги та запобіганню виникнення заборгованості із зарплат медичним працівникам Львівського обласного центру радіаційного захисту населення.

На погашення боргів зарплат Львівської обласної лікарні відновного лікування № 3, що у Соснівці, спрямують 956,4 тис. грн.

Крім цього на забезпечення диференціації заробітної плати та виплату матеріальної допомоги медичним працівникам Центру спортивної медицини та реабілітації виділили 600,0 тис. гривень.

Також проєктом передбачено виділення 2731,4 тис. гривень на виплату пільгових пенсій працівникам закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування у четвертому кварталі цього року у зв’язку з підвищенням розміру пенсій.

Як повідомляв Львівський портал, з початку 2021 року на Львівщині майже вчетверо виросли борги у медицині. Медикам не виплатили більше 108 млн грн зарплати.

Нагадаємо, у 2020-му середня зарплата лікаря в Україні становила 11 тисяч грн. Львівщина увійшла в трійку областей, де медики отримували найменшу платню – 9-10 тисяч грн.

При цьому зараз лікар у лікарні, медичному центрі чи госпіталі отримує меншу платню, ніж «сімейник», який цьогоріч в середньому заробляє понад 16 тисяч гривень. Медик у лікарні – в середньому 13,3 тисячі грн. Така ж ситуація з розміром зарплат була й торік.

Зараз в уряді обіцяють, що середня зарплата українського медика у 2022 році сягне більше 22 тисяч гривень.

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