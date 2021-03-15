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У поліклініках медики заробляють більше, ніж у лікарнях, – НСЗУ

Наталя Дуляба

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Лікарі поліклінік й амбулаторій в Україні отримують на 30% більші зарплати, аніж медики в лікарнях. Про це Львівському порталу повідомили у Національній службі здоров’я.

У 2020 році лікарі первинки в Україні обігнали своїх колег у лікарнях за рівнем заробітку. Якщо лікар поліклінки, амбулаторії в середньому отримував 15 700 грн на місяць, то лікарі в лікарнях, медцентрах, госпіталях (вторинний і третинний рівні) – лише 11 000 грн.

Таким чином торік середні зарплати лікарів різних рівнів медичної допомоги відрізнялись на 30%.

Водночас в українських лікарнях вищі зарплати є в усіх інших працівників:

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  • керівники – 26 900 грн (у поліклініках – 25 700 грн);
  • середній медперсонал – 9 000 грн (у поліклініках – 8 600 грн);
  • молодший медперсонал – понад 7 000 грн (у поліклініках – майже 5 000 грн).

В НСЗУ кажуть, що такі високі зарплати лікарям у поліклініках й амбулаторіях змогли виплачувати саме завдяки реформі первинки, яка стартувала ще у 2018 році. Її суть полягає, зокрема, в тому, що лікарі отримують доплати за кожного пацієнта, який уклав із ним декларацію.

«Розмір зарплати визначається колективним договором, який укладають працівники закладу і керівник. Зарплати, премії та інша фінансова мотивація, що раніше регламентувалася різними постановами, зараз стала відповідальністю адміністрації лікарні. НСЗУ не має жодного впливу на розміри зарплат, а лише оплачує надані медичні послуги згідно зі звітами про їх надання», – наголошують у Нацслужбі здоров’я.

Нагадаємо, станом на кінець 2020 року свого сімейного лікаря обрали вже 85% мешканців Львівської області.

Реформа первинної ланки медицини в Україні розпочалась восени 2018 року. Вона передбачає повну зміну системи фінансування поліклінік й амбулаторій. Ці медзаклади більше не отримують медичні субвенції з держбюджету, їх фінансує НСЗУ відповідно до наданих медпослуг.

Водночас лікарі отримали змогу суттєво більше заробляти завдяки набору «своїх» пацієнтів, за яких теж отримують доплати. Детальніше про те, як гроші «йдуть» за пацієнтом у львівських поліклініках, читайте за цим посиланням.

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