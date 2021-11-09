Медзакладам Львівщини додатково виділили 90 млн грн. На що підуть кошти?

У вівторок, 9 листопада, депутати Львівської облради підтримали додаткове виділення майже 90 млн грн медичним закладам області за рахунок перевиконання бюджету. Зокрема, ці гроші мають скерувати на виплату зарплат, закупівлю медобладнання та ремонт медичних установ. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, Львівська облрада підтримала внесення низки змін до показників обласного бюджету на 2021 рік, скерувавши перевиконання показників обласного бюджету за підсумками 9 місяців у сумі понад 148 млн грн на дофінансування галузей.

Левову частку – 88 млн грн скерували для потреб галузі охорони здоров’я області.

Зокрема, понад 10,8 млн грн скерують на зарплати медиків. Зокрема, медикам лікарні «Заклад», яку приєднали до Львівської психіатричної лікарні, працівникам дитячого протитуберкульозного санаторію «Журавно». Крім цього скерують гроші на виплату боргів із зарплат персоналу Львівського обласного центру радіаційного захисту населення та Львівській обласній лікарні відновного лікування, що у Соснівці.

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Ще 4,2 млн грн скерували Львівські обласній інфекційній лікарні на оплату кисню та першочергове придбання медикаментів, засобів індивідуального захисту, предметів догляду і лікування хворих на коронавірус.

Львівському обласному госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи та Львівській обласній клінічній лікарні «Охматдит» виділили по 2,5 млн грн на ремонтні роботи та виготовлення проєктно-кошторисної документації для забезпечення киснепостачання. Крім цього госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи отримає 3,9 млн грн на оплату кисню медичного та медикаментів для лікування хворих на СОVID -19.

На завершення реконструкції пологового Львівської обласної клінічної лікарні передбачили додатково 6,5 млн грн.

Ще 1,5 млн грн скерують для Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні 1,5 млн грн для забезпечення оплати видатків на застосування примусових заходів медичного характеру.

Крім цього 3 млн грн додатково скерують на придбання Львівському обласному клінічному лікувально-діагностичному кардіологічному центру на придбання рентген трубки для забезпечення роботи агіографічної системі. А обласному клінічному діагностичному центру 200 тис. грн – на придбання біохімічного аналізатора.

Ще додатково 38 млн грн передбачили на оплату енергоносіїв на комунальних послуг медичних закладів.

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