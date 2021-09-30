На Львівщині вчетверо виросли борги з зарплати медиків

Із початку 2021 року на Львівщині майже вчетверо виросли борги у медицині. Медикам не виплатили більше 108 млн грн зарплати. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Львівської облради Олег Дуда.

Станом на 1 серпня медикам на Львівщині не виплатили 108,5 млн грн. За словами депутата, така заборгованість є критично високою.

«Ситуація з фінансовим забезпеченням закладів охорони охорони здоров’я дуже складна. Заборгованість із заробітної плати серед медиків з початку року критично зросла майже в чотири рази», – наголосив Олег Дуда.

Він додав, що на реалізацію програми медичних гарантій (за якою медзаклади отримують кошти від Нацслужби здоров’я) у держбюджеті має бути закладено не менше 5% валового внутрішнього продукту України.

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Зазначимо, що лише протягом серпня, тобто до початку нової хвилі Covid-19, лікарні на Львівщині, які приймали таких хворих, отримали від НСЗУ понад 5,5 млн грн.

Нагадаємо, у 2020-му середня зарплата лікаря в Україні становила 11 тисяч грн. Львівщина увійшла в трійку областей, де медики отримували найменшу платню – 9-10 тисяч грн.

При цьому зараз лікар у лікарні, медичному центрі чи госпіталі отримує меншу платню, ніж «сімейник», який цьогоріч в середньому заробляє понад 16 тисяч гривень. Медик у лікарні – в середньому 13,3 тисячі грн. Така ж ситуація з розміром зарплат була й торік.

Зараз в уряді обіцяють, що середня зарплата українського медика у 2022 році сягне більше 22 тисяч гривень.

Розмір зарплати медиків визначає колективний договір, який укладають працівники закладу і керівник. Зарплати, премії та інша фінансова мотивація, що раніше регламентувалася різними держпостановами, тепер є відповідальністю адміністрації медзакладу. Саме тому десь платня медиків може бути справді високою, а десь – нижчою.

Додамо, що найвищі зарплати зараз залишились за працівниками «швидкої». Так, лікар екстреної медичної допомоги отримує майже 30 тисяч гривень, середній і молодший персонал – по 25 та 12 тисяч гривень відповідно.

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