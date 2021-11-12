Держпродспоживслужба затвердила більше 80% шкільних меню у західних областях, ще 20% були повернуті на доопрацювання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

Як розповіла Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька під час регіонального форуму, присвяченого реформуванню шкільного харчування, що наразі проходить у Львові, Держпродспоживслужба повертає на доопрацювання незначну кількість меню, що надходять на затвердження.

«Помилки, звісно, допускаються, однак ми їх виявляємо й завдяки системній спільній роботі на результат нам вдається вирішити проблеми. Це свідчить про те, що реформа шкільного харчування, ініційована першою леді України Оленою Зеленською, просувається у вірному напрямку», – зазначила Владислава Магалецька.

Найбільший показник затверджених меню серед областей, представники яких присутні на форумі, має Закарпатська область (97%). Майже такий самий показник має Вінницька область (96,6% затверджених меню).

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У Львівській та Рівненській областях затверджено по 81,5% шкільних меню. У Волинській області затверджено 63% поданих на розгляд меню, ще 37% меню повернуті фахівцями Держпродспоживслужби на доопрацювання.

Серед найпоширеніших помилок, які допускаються при складанні меню – невиконання затверджених норм харчування, нераціональність меню по хімічному складу по співвідношенню білків/жирів/вуглеводів, недостатня або завищена енергетична цінність страв. Також серед помилок – одноманітність страв та нераціональність їх чергування.

Нагадаємо, нові норми порядок організації харчування у закладах освіти і дитячих закладах оздоровлення, що були затверджені урядом, запрацювали з 1 вересня 2021 року.

З-поміж інших змін до норм, які запрацювали з 1 вересня 2021 року, такі:

кількість цукру зменшиться у 2-2,5 рази – до 7,5 г на один прийом їжі;

кількість фруктів збільшиться до 100 г на один прийом їжі;

кількість хліба на 1 прийом їжі зменшиться з 60-80 г до 30-50 г;

кількість м’яса збільшиться так, щоби протягом п’ятиденного робочого тижня при одноразовому харчуванні забезпечити дві порції м’яса по 70 г, 100 г або 120 г кожна, залежно від віку дітей;

кількість молочних продуктів збільшиться при формуванні меню: новими нормами передбачено одну порцію молока чи молочних продуктів щодня, а саме: 200 мл молока або 125 мл йогурту чи кефіру, або 125 г сиру кисломолочного, або 75 г сиру м’якого, або 15 г сиру твердого, або 25 г сметани на вибір.

Львівський портал повідомляв, що дружина президента України Олена Зеленська заявила, що візьметься реформувати шкільне харчування.

Згодом Міністерство охорони здоров’я оновило санітарний регламент у школах, який має запрацювати з 1 січня. Зокрема, мова йде про зміну правил харчування у школах, де має бути враховано тенденції здорового харчування на підходах ВООЗ. У школах заборонять продавати снеки, чипси, сухарики, м’ясні та рибні продукти промислового виробництва, низку солодощів та цукерок.

Втім як зазначав кулінарний експерт, автор та керівник проєкту Cult Food та реформатор шкільного харчування Євген Клопотенко, досі не вдавалося у повному обсязі змінити шкільне харчування через те, що в Україні діяли старі норми. Нещодавно Кабмін затвердив нові норми харчування у навчальних закладах.

Нагадаємо, торік на Львівщині проводили опитування, під час якого з’ясувалось, що третина з них незадоволена шкільним харчуванням. Ще майже 27% кажуть, що їхні діти взагалі не їдять у шкільних їдальнях.

Детальніше про те, як можна реформувати шкільне харчування в Україні, і яку роль у цьому процесі відіграють самі батьки, читайте у статті Львівського порталу «Революція їжі».

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