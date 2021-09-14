ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині не ростуть борги за комуналку

Наталя Дуляба

|

На Львівщині вже четвертий місяць поспіль не росте заборгованість за комунальні послуги. Станом на кінець липня мешканці не сплатили більше 2,61 млрд грн. Левова частка неоплачених платіжок – за газ. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

У липні жителям Львівщини нарахували понад 637,2 млн грн за комунальні послуги. При цьому вони оплатили майже 705 млн грн і таким чином не лише покрили всі платіжки, а й навіть охопили частину боргів.

Загалом станом на кінець липня заборгованість населення Львівської області дещо знизилась, але все одно залишається на високому рівні – понад 2,61 млрд грн. Найбільше мешканці боргують за постачання та розподіл газу – 1,68 млрд грн, далі йде постачання тепла і гарячої води – 391 млн грн, постачання та розподіл електроенергії – 198,4 млн грн.

Також 173,6 млн грн жителі області не сплатили за централізоване водопостачання та водовідведення, 141,5 млн грн – за управління багатоквартирним будинком і ще 29,3 млн грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

Реклама партнерів

Зазначимо, що на Львівщині вже четвертий місяць поспіль не ростуть борги за комуналку. У квітні після оплати платіжок невиплата становила трохи більше 3 млрд грн, у травні борг знизився до 2,77 млрд грн, у червні – до 2,68 млрд грн, а тепер у липні – до 2,61 млрд грн.

Хоча ще на початку лютого борги за комуналку на Львівщині сягали 3,77 млрд грн.

Якщо ж говорити про 2020 рік, то у жовтні борг за комуналку на Львівщині становив 2,56 млрд грн, у листопаді – вже більше 3,1 млрд грн. Загалом торік борги за газ мали 2/3 мешканців області – споживачі не сплатили 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, що з 1 січня «Львівгаз» майже на 70% підняв тариф на доставку газу. За що саме мешканцям Львівщини доводиться платити більше, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів