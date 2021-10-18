На Львівщині п’ятий місяць не ростуть борги за комуналку

На Львівщині вже п’ятий місяць поспіль не росте заборгованість за комунальні послуги. Станом на кінець серпня мешканці не сплатили 2,6 млрд грн. Левова частка неоплачених платіжок – за газ. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

У жителям Львівщини нарахували понад 653,4 млн грн за комунальні послуги. При цьому вони оплатили майже 659 млн грн і таким чином не лише покрили всі платіжки, а й навіть охопили частину боргів.

Загалом станом на кінець серпня заборгованість населення Львівської області дещо знизилась, але все одно залишається на високому рівні – понад 2,6 млрд грн. Найбільше мешканці боргують за постачання та розподіл газу – 1,68 млрд грн, далі йде постачання тепла і гарячої води – 381,6 млн грн, постачання та розподіл електроенергії – 196,1 млн грн.

Також 177,1 млн грн жителі області не сплатили за централізоване водопостачання та водовідведення, 141,6 млн грн – за управління багатоквартирним будинком і ще 29,7 млн грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

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Зазначимо, що на Львівщині вже п’ятий місяць поспіль не ростуть борги за комуналку. У квітні після оплати платіжок невиплата становила трохи більше 3 млрд грн, у травні борг знизився до 2,77 млрд грн, у червні – до 2,68 млрд грн, у липні – до 2,61 млрд грн, а тепер у серпні – до 2,6 млрд грн.

Хоча ще на початку лютого борги за комуналку на Львівщині сягали 3,77 млрд грн.

Якщо ж говорити про 2020 рік, то у жовтні борг за комуналку на Львівщині становив 2,56 млрд грн, у листопаді – вже більше 3,1 млрд грн. Загалом торік борги за газ мали 2/3 мешканців області – споживачі не сплатили 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, що з 1 січня «Львівгаз» майже на 70% підняв тариф на доставку газу. За що саме мешканцям Львівщини доводиться платити більше, читайте за цим посиланням.

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