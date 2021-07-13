На Львівщині впали борги за комуналку

На Львівщині зменшились борги за комунальні послуги. Станом на кінець травня мешканці області заборгували більше 2,77 млрд грн. Левова частка неоплачених платіжок – за газ. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

У травні жителям Львівщини нарахували понад 742,5 млн грн за комунальні послуги. При цьому вони оплатили понад 1 млрд грн і таким чином не лише покрили всі платіжки, а й навіть охопили частину боргів.

Загалом станом на кінець травня заборгованість населення Львівської області дещо знизилась, але все одно залишається на високому рівні – понад 2,77 млрд грн. Найбільше мешканці боргують за постачання та розподіл газу – 1,79 млрд грн, далі йде постачання тепла і гарячої води – 450,4 млн грн, постачання та розподіл електроенергії – 205,3 млн грн.

Також 160,2 млн грн жителі області не сплатили за централізоване водопостачання та водовідведення, 139 млн грн – за управління багатоквартирним будинком і ще 31 млн грн – за надання послуг з вивезення побутових відходів.

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Зазначимо, що станом на кінець лютого борги за комуналку на Львівщині сягали 3,77 млрд грн, втім наприкінці квітня зменшились до 3 млрд грн.

Якщо ж говорити про 2020 рік, то станом на жовтень борг за комуналку на Львівщині становив 2,56 млрд грн, у листопаді – вже більше 3,1 млрд грн. Загалом торік борги за газ мали 2/3 мешканців області – споживачі не сплатили 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, що з 1 січня «Львівгаз» майже на 70% підняв тариф на доставку газу. За що саме мешканцям Львівщини доводиться платити більше, читайте за цим посиланням.

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