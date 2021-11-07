Понад 477 тисяч жителів Львівщини провакцинувались від коронавірусу

Львівщина наближається до показника у 0,5 мільйона повністю провакцинованих від коронавірусу мешканців. Станом на неділю, 7 листопада, два необхідні щеплення мають понад 477 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Загалом на Львівщині covid-щеплення зробили 1 221 702 людям. Із них 477 791 особа вже пройшла повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Протягом минулої доби, 6 листопада, щеплення отримали 9777 людей, друге необхідне щеплення зробили 3255 особам. У розрізі районів covid-вакцинація пройшла так:

м. Львів – 4968;

Львівський – 1056;

Яворівський – 693;

Червоноградський – 886;

Стрийський – 825;

Самбірський – 255;

Золочівський – 414;

Дрогобицький – 662;

Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) – 18.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 554 499, слідом йде китайська Coronavac – 325 820 людей, Astra Zeneca – 152 557, Moderna – 150 423 особи і Covishield – 38 403.

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Нагадаємо, через «червону» карантинну зону, яка діє на Львівщині з 30 жовтня, в області втричі виросли темпи covid-вакцинації. До прикладу, лише за добу 29 жовтня щеплення отримали майже 24 тисячі людей, що є рекордним показником.

Львівщину визнали лідером в Україні за рівнем вакцинації людей віком 60+.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 1-7 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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