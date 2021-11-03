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У Львові дозволили відвідувати музеї та галереї. Але не всім

Андрій Котенський

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На позаплановому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняли рішення про дозвіл на відвідування музеїв та галерей індивідуальними відвідувачами. Заклади відчинять свої двері із четверга, 4 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відвідувати музеї та галереї без екскурсій зможуть усі, хто завершив процес вакцинації, або може засвідчити своє здоров’я «свіжим» тестом на коронавірус.

«Комісія прийняла рішення дозволити відвідування музеїв та галерей індивідуальними відвідувачами без проведення екскурсій, за умови наявності у всіх працівників та відвідувачів документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (дві дози), або негативного ПЛР-тесту на Covid-19, або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SPARS-CoV-2, яке проведено не пізніше як за 72 години до відвідування закладу, або документу від лікаря про перенесення хвороби, дійсний 180 днів з дня виявлення захворювання», – йдеться у повідомленні.

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Приймати відвідувачів установи зможуть в розрахунку 1 людина на 10 кв.м або не більше 50% заповненості площі приміщення.

Нагадаємо, що фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Із кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони (окрім вакцинованого Моршина). Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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Додамо, що зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта»

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