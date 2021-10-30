На Львівщині, окрім Моршина, введено в дію «червону» зону

Зі суботи, 30 жовтня, Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони поширення коронавірусу. У всій області введено суворий карантин, за винятком міста Моршин, де 75% населення вакциновано від коронавірусу і в лікарнях фактично немає хворих, передає кореспондент Львівського порталу.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) ввела червоний рівень епіднепезпеки на Львівщині через перевищення показників МОЗу, адже в області зашкалюють показники завантаженості лікарень, кількість нових хворих та госпіталізацій.

«Червоний» рівень епіднебезпеки передбачає заборони:

Реклама партнерів

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат.

Утім обласна комісії ТЕБ і НС вирішила ввести ще низку обмежень у Львові. Зокрема, у місті заборонили роботу закладів культури (кінотеатри, театри та музеї) та скасували будь-які масові заходи, навіть за умови вакцинації працівників та відвідувачів.

Заклади громадського харчування зможуть працювати лише за умови повної вакцинації працівників та відвідувачів. Не більше 4 людей за столиком та до 50% заповненості приміщень.

Громадський транспорт може перевозити не більше 50% пасажирів від загальної пасажиромісткості. Вакцинація для водіїв та контролерів обов’язкова. Усі пільговики, окрім учасників бойових дій, можуть безкоштовно користуватись транспортом з 11:00 до 16:00 год.

Торгові центри та ринки працюватимуть, якщо вакциновані всі працівники та відвідувачі. Спортзалам дозволили проводити лише індивідуальні заняття за умови повної вакцинації працівників та відвідувачів.

Салони краси та перукарні можуть працювати лише за умови повної вакцинації працівників та заповненості приміщень не більше ніж на 50%.

Окрім того, Рада єпископів Львова радить вірянам слухати службу онлайн, а тим, хто все ж вирішить піти до храму, рекомендують молитись на вулиці.

Також з понеділка, 1 листопада, всі школи міста переходять на дистанційне навчання. На онлайн-навчанні школи Львова пробудуть щонайменше два тижні, тобто до 14 листопада. Ближче до цієї дати рішення мають переглянути, зважаючи на ситуацію з Covid-19. Обласна комісія ТЕБ і НС теж вирішила відправити школярів Львівщини на дистанційне навчання з 1 листопада.

Раніше Львівський портал повідомляв, що завдяки масовій вакцинації у Моршині немає госпіталізованих із Covid. У курортному Моршині від Covid провакцинували 70% населення ще в серпні.

Тим часом на Львівщині 30 жовтня зафіксували новий антирекорд захворюваності на Covid. У реанімації перебуває 209 людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.