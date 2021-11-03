У лікарнях Львова закінчуються місця для хворих на Covid. Бракує медикаментів

Лікарні Львова переповнені хворими на коронавірус і не можуть забезпечити хворих усім необхідним. Мало того, якщо пік захворюваності не почне спадати то місць для госпіталізації не залишиться. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

За словами Андрія Садового, лікарні переповнені, швидкі привозять хворих до лікарень одна за одною. 95% усіх госпіталізованих не мають вакцинації від Covid. Пацієнти у важкому стані, бо спершу думають, що підхопили звичайну застуду.

«Ми кожного дня спілкуємось з медиками, але реальний стан речей треба бачити на власні очі. Швидкі одна за одною привозять хворих. Цей безперервний потік – найперше, що впадає у вічі, якщо постояти на подвір’ї хоча б 10 хвилин. Медики кажуть, що найважче рятувати байдужих до себе. Часто люди думають, що це осіння застуда, яка завтра пройде. Не проходить. Що далі – ми вже знаємо: 103, ранкова черга з карет швидкої і +1 до статистики госпіталізованих. 95% з цієї статистики – невакциновані. Наразі лікарні готові до цих «плюсів», але рано чи пізно місця закінчаться. Зараз тут практично призупинені усі планові операції і проводять лише ургентні втручання», – повідомив Андрій Садовий.

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Водночас він зауважив, що при складних випадках захворювання, коли лікування займає не один день, у лікарнях не вистачає медикаментів.

«Головні лікарі звертають увагу на те, що гроші, які виділяє держава на лікування ковіду, розподіляються не пропорційно і через це лікарні не можуть забезпечити хворих усім необхідним. У середньому на ковідного пацієнта дають 28 тисяч гривень. І це не залежить від того, лежить він у звичайній палаті чи реанімації, лікується три дні чи кілька тижнів. А всі, хто мав досвід ковіду у лікарні знають, що коштують потрібні медикаменти значно дорожче», – зауважив він.

Також стало відомо, що місто спробує виділити кошти на відкриття нових відділень для хворих та закупити нову апарати для штучної вентиляції легень.

«Лікарня швидкої допомоги найближчим часом відкриє нове реанімаційне відділення. 8-ма лікарня запускає власні кисневі станції, які зроблять її менш залежною від заводу, який сьогодні працює на всі західні області Україну. Завтра на сесії голосуватимемо за купівлю нових ШВЛ та облаштування нових відділень», – повідомив Андрій Садовий.

Нагадаємо, що фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Із кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони (Окрім вакцинованого Моршина). Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

Додамо, що зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

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