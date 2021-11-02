У реанімацію з Covid стали частіше потрапляти пацієнти від 30 років, – львівський медик

До реанімації Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова стали частіше потрапляти пацієнти молодого віку – від 30 до 40 років. Також у медзакладі щодня фіксують пікові показники госпіталізації. Через це медики б’ють на сполох, адже такі темпи поступлень можуть швидко вичерпати ліжкові резерви. Про це у вівторок, 2 листопада, повідомив медичний директор з анестезіологічної роботи лікарні швидкої допомоги Іван Міськів, передає Львівський портал.

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги для Covid-пацієнтів розгорнуто 830 ліжкомісць. Іван Міськів каже, що у їх лікарні зараз перебуває 472 пацієнтів з Covid-пневмоніями. Протягом 1 листопада у медзаклад поступило 69 пацієнтів. Медик каже, що незважаючи на обмежувальні заходу, щодня у лікарні отримують нові пікові показники госпіталізацій.

«Ми щодня отримуємо нові піки по госпіталізації. Зокрема, сьогодні у нашу лікарню поступило на 20 пацієнтів більше, ніж виписали. Такі темпи поступлення можуть швидко вичерпати ліжкові резерви і лікарнях місто може просто не хватити місць, куди класти хворих», – каже медик.

За його словами, зараз в реанімації лікарні швидкої допомоги знаходиться 48 пацієнтів, стан яких є це вкрай важкий, хворі потребують штучної вентиляції легень.

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«Серед них надзвичайно багато молодих пацієнтів віком 30-40 років. Вірус став вкрай агресивним. Якщо під час попередніх двох хвиль госпіталізації вимагали пацієнти старшого віку із супутніми патологіями, то зараз вірус вражає молодих. Ті молоді люди вимагають лікування в умовах реанімації», – зазначає Іван Міськів.

Медик закликає львів’ян не зволікати з вакцинацію, адже вона знижує на 90% ризик захворіти на коронавірус.

«Наголошу, вакцинація до 90% знижує ризик захворіти на Covid. Отримавши щеплення, ми не принесемо інфекції додому, не заразимо близьких. Вакцинація – це єдиний шанс зупинити пандемію», – додав він.

Нагадаємо, у Львівській області COVID-19 підтвердили у 184 288 осіб. Лише за минулу добу, 1 листопада, виявили 1 104 нових хворих, ще 56 осіб померло. Понад дві сотні мешканців Львівщини перебувають у реанімаціях з коронавірусом.

Причиною стрімкого зростання числа хворих коронавірус медики називають штам «Дельта», який є знано агресивніший. В області наразі більше 95% хворих інфіковані цим штамом.

У МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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