На Львівщині – 1104 нові випадки коронавірусу

За минулу добу, 1 листопада, коронавірус виявили у 1104 мешканців Львівщини. При цьому стільки ж пацієнтів одужали та 56 хворих померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 2705 досліджень на коронавірус, з них – 1104 позитивні.

Від ускладнень інфекції померло 4 602 осіб (+ 56 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 148 311 пацієнтів (+ 1182 за останню добу).

У розрізі районів нових хворих виявили:

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Дрогобицький: 28

Золочівський: 59

Львівський: 719 (м. Львів – 518)

Стрийський: 123

Яворівський: 80

Червоноградський: 43

Самбірський: 52

Як повідомляв Львівський портал, протягом останнього тижня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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