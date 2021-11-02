Понад дві сотні мешканців Львівщини перебувають у реанімаціях з Covid

Станом на 2 листопада лікарні на 66,74% заповнені хворими на коронавірус. Понад дві сотні з них перебувають у реанімації, з них 65 підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У Львівській області COVID-19 підтвердили у 184 288 осіб. Лише за минулу добу, 1 листопада, виявили 1 104 нових хворих, ще 56 осіб померло.

Також протягом 1 листопада до Covid-лікарень Львівщини госпіталізували 358 осіб. Загалом в лікарнях перебуває 3271 пацієнт з коронавірусом або підозрою на нього. З них 163 є вакцинованими двом дозами. Ліжкова мережа є заповнена на 66,74%.

В реанімаціях перебуває 207 осіб, з них на апаратах ШВЛ – 65.

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У розрізі лікарень пацієнти перебувають (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у лікарні швидкої допомоги Львова (830) – 472

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 350

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 267

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 250

у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (350) – 234

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 192

у Стрийській міській лікарні (190) – 158

у 1-й міській клінічній лікарні м. Львова (200) – 155

у Стебницькій міській лікарні (150) – 150

у Сокальській центральній районній лікарні (326) – 123

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні (120) – 120

у Рудківській лікарні (100) – 115

у 5-й міській клінічній лікарні м. Львова (175) – 105

у Жидачівській центральній районній лікарні (100) – 92

у Жовківській центральній районній лікарні (100) – 91

у Перемишлянській центральній районній лікарні (80) – 84

у Буській центральній районній лікарні (80) – 80

у Пустомитівській центральній районній лікарні (80) – 68

у Золочівській центральній районній лікарні (80) – 57

у Самбірській центральній районній лікарні (50) – 48

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 44

у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 14

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 2

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0

Як повідомляв Львівський портал, протягом останнього тижня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня в області зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, на Львівщині суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Причиною стрімкого зростання числа хворих коронавірус медики називають штам «Дельта», який є знано агресивніший. В області наразі більше 95% хворих інфіковані цим штамом.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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