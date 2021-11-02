Понад дві сотні мешканців Львівщини перебувають у реанімаціях з Covid

Станом на 2 листопада лікарні на 66,74% заповнені хворими на коронавірус. Понад дві сотні з них перебувають у реанімації, з них 65 підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
У Львівській області COVID-19 підтвердили у 184 288 осіб. Лише за минулу добу, 1 листопада, виявили 1 104 нових хворих, ще 56 осіб померло.
Також протягом 1 листопада до Covid-лікарень Львівщини госпіталізували 358 осіб. Загалом в лікарнях перебуває 3271 пацієнт з коронавірусом або підозрою на нього. З них 163 є вакцинованими двом дозами. Ліжкова мережа є заповнена на 66,74%.
В реанімаціях перебуває 207 осіб, з них на апаратах ШВЛ – 65.
У розрізі лікарень пацієнти перебувають (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):
- у лікарні швидкої допомоги Львова (830) – 472
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 350
- у Центрі легеневого здоров’я (370) – 267
- у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 250
- у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (350) – 234
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 192
- у Стрийській міській лікарні (190) – 158
- у 1-й міській клінічній лікарні м. Львова (200) – 155
- у Стебницькій міській лікарні (150) – 150
- у Сокальській центральній районній лікарні (326) – 123
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні (120) – 120
- у Рудківській лікарні (100) – 115
- у 5-й міській клінічній лікарні м. Львова (175) – 105
- у Жидачівській центральній районній лікарні (100) – 92
- у Жовківській центральній районній лікарні (100) – 91
- у Перемишлянській центральній районній лікарні (80) – 84
- у Буській центральній районній лікарні (80) – 80
- у Пустомитівській центральній районній лікарні (80) – 68
- у Золочівській центральній районній лікарні (80) – 57
- у Самбірській центральній районній лікарні (50) – 48
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 44
- у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 14
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 2
- у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0
Як повідомляв Львівський портал, протягом останнього тижня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня в області зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, на Львівщині суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.
Причиною стрімкого зростання числа хворих коронавірус медики називають штам «Дельта», який є знано агресивніший. В області наразі більше 95% хворих інфіковані цим штамом.
Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.
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Вероніка Рой