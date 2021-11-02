ОСТАННІ НОВИНИ

Понад дві сотні мешканців Львівщини перебувають у реанімаціях з Covid

Вероніка Рой

|

Станом на 2 листопада лікарні на 66,74% заповнені хворими на коронавірус. Понад дві сотні з них перебувають у реанімації, з них 65 підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У Львівській області COVID-19 підтвердили у 184 288 осіб. Лише за минулу добу, 1 листопада, виявили 1 104 нових хворих, ще 56 осіб померло.

Також протягом 1 листопада до Covid-лікарень Львівщини госпіталізували 358 осіб. Загалом в лікарнях перебуває 3271 пацієнт з коронавірусом або підозрою на нього. З них 163 є вакцинованими двом дозами. Ліжкова мережа є заповнена на 66,74%.

В реанімаціях перебуває 207 осіб, з них на апаратах ШВЛ – 65.

Реклама партнерів

У розрізі лікарень пацієнти перебувають (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

  • у лікарні швидкої допомоги Львова (830) – 472
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 350
  • у Центрі легеневого здоров’я (370) – 267
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 250
  • у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (350) – 234
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 192
  • у Стрийській міській лікарні (190) – 158
  • у 1-й міській клінічній лікарні м. Львова (200) – 155
  • у Стебницькій міській лікарні (150) – 150
  • у Сокальській центральній районній лікарні (326) – 123
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні (120) – 120
  • у Рудківській лікарні (100) – 115
  • у 5-й міській клінічній лікарні м. Львова (175) – 105
  • у Жидачівській центральній районній лікарні (100) – 92
  • у Жовківській центральній районній лікарні (100) – 91
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні (80) – 84
  • у Буській центральній районній лікарні (80) – 80
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні (80) – 68
  • у Золочівській центральній районній лікарні (80) – 57
  • у Самбірській центральній районній лікарні (50) – 48
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 44
  • у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 14
  • у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 2
  • у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0

Як повідомляв Львівський портал, протягом останнього тижня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня в області зафіксували рекордні 1880 випадків.  Крім збільшення захворюваності, на Львівщині суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Причиною стрімкого зростання числа хворих коронавірус медики називають штам «Дельта», який є знано агресивніший. В області наразі більше 95% хворих  інфіковані цим штамом.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» переходить на зимовий розклад виконання рейсів. Згідно з оновленою програмою польотів, яка ...

Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину
Галина ЛЕВЧЕНКО
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину

Яшар Фазилов, кримчанин із Сімферополя, мешкає у Львові уже восьмий рік. Він легко адаптувався в україномовному середови...

Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації
Анастасія ПИЖ
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Мережа національного масштабу магазинів-дискаунтерів «АТБ» забезпечує своїм відвідувачам максимальну безпеку в період па...

Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань
Ольга ДЕНИСЯКА
Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань

Міністерство охорони здоров’я затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів