Стратегія розвитку Львова Васюника. У місті створять перший перехоплюючий паркінг

У Львові планують створити перший перехоплюючий паркінг, який зможе одночасно вмістити понад 1200 легкових автомобілів, а поруч облаштують стоянку для вантажівок. Такий паркінг створять на південній околиці Львова, біля ТРЦ King Kross Leopolis. Планується, що мешканці передмість паркуватимуть там свої автомобілі і добиратимуть до потрібної точки у місті громадським транспортом. Для більшої зручності на вул. Стрийській облаштують виділену смугу для громадського транспорту, пише Zaxid.net.

Перехоплюючий паркінг – це великий паркувальний майданчик на в’їзді у місто, де водії залишають автомобілі та пересідають на громадський транспорт. Як розповів керівник управління транспорту Львівської міськради Орест Олеськів, у Львові такі паркінги планують створити на усіх в’їздах в місто: на вул. Стрийській, Кульпарківській, Хмельницького, Личаківській. Перший перехоплюючий паркінг почнуть облаштовувати уже наступного року на вул. Стрийській неподалік ТРЦ King Kross Leopolis – для цього депутати на найближчі сесії мають зарезервувати земельну ділянку.

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Червоним контуром на карті позначене місце розташування майбутнього перехоплюючого паркінгу (клікніть для збільшення зображення)

«Ми розглядали можливі ділянки для розташування перехоплюючих паркінгів для того, щоб випробувати цей концепт. І найбільш перспективною ділянкою визначили напрямок вул. Стрийської. Ми обрали ділянку, яка розташована між проїзною частиною та іподромом. Там широка ділянка, яка дозволяє вмістили більше 1200 автомобілів. Ділянка розташована у напрямку на в’їзд у Львів, тому водіям буде зручно залишати автомобілі і пересідати на громадський транспорт», – розповів Орест Олеськів.

На паркінгу планують також облаштувати місця для вантажівок, а також зручності для водіїв – туалети, душі та кафе.

Для того, щоб стимулювати водіїв користуватись цим паркінгом, на вул. Стрийській планують облаштувати третю смугу руху – вона буде виділеною для громадського транспорту.

Проект ухвали про перший перехоплюючий паркінг у Львові вже погодила профільна депутатська комісія транспорту, зв’язку та міської мобільності. Голова цієї комісі Ігор Зінкевич заявив, що у майбутньому до перехоплюючого паркінгу буде курсувати більше громадського транспорту.

«Ця перехоплююча парковка трішки віддалена від кінцевих маршрутів громадського транспорту. Але, сподіваюся, в майбутньому ми це поправимо і зробимо так, щоб громадський транспорт курсував до паркінгу та задовільняв потреби гостей міста. Також нам потрібно буде продумати чітку систему оплати. Наприклад, за користування парковкою люди зможуть отримати безкоштовний абонемент на громадський транспорт. Або ж сам паркінг зробити безкоштовним. Тоді поїздки на громадському транспорті стануть не лише вигідними, але це ще й додатково допоможе розвантажити дорожній трафік у Львові», – цитує Ігоря Зінкевича сайт депутатів міськради.

На найближчому засіданні сесії Львівської міськради депутати планують зарезервувати ділянку під перший у Львові перехоплюючий паркінг. Після цього міський департамент мобільності розробить концепцію роботи паркінгу. За словами Ореста Олеськіва, вартість паркування для автомобілістів буде мінімальною і, скоріш за все, паркінг буде комунальним. Розпочати облаштовувати перехоплюючий паркінг планують у 2022 році.

Зараз у Львові шукають ще ділянки для того, щоб облаштувати перехоплюючі паркінги і на інших в’їздах у місто. Разом з тим місцеві жителі уже навіть зареєстрували електронну петицію про створення таких паркінгів у місті.

Додамо, що практика створення перехоплюючих паркінгів діє в багатьох європейських країнах. Такі парковки розраховані на те, щоб водії залишили автомобіль на в’їздах до міста і далі рухалися громадським транспортом. Таким чином у великих містах зменшують кількість автомобільних заторів. Два перехоплюючі паркінги уже відкрили у Києві у 2020 році.

Нагадаємо, ідею про перехоплюючі паркінги у місті Львові запропонував втілити громадсько-політичний діяч Ігор Васюник у своїй «Стратеїгі розвитку Львова до 2030 року».

«На ключових в’їздах у Львів потрібно побудувати чотири великі перехоплюючі паркінги для тих, хто щодня приїздить до Львова на навчання чи на роботу (а це понад 180 000 людей щоденно). Там водії зможуть залишати свої автомобілі і далі пересуватися містом якісним, швидким громадським транспортом», – йшлося у стратегії Васюника.

Цікаво, що місто нещодавно втілило ще два пункти «Стратегії розвитку Львова Васюника». Це вода без хлору, а також університет для пенсіонерів.

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