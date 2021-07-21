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Воду без хлору подали ще одному району Львова

Наталя Дуляба

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З вівторка, 20 липня, частині Залізничного району почали подавати воду без хлору. Загалом воду з-під крана, знезаражену не хлором, вже отримують 79% львів’ян. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМКП «Львівводоканал».

Так, із 20 липня натрію на насосній станції «Будзень-3» у тестовому режимі почали дозування гіпохлориду натрію. Це означає, що воду, яку централізовано подають мешканцям Залізничного району, почали знезаражувати не хлором, а гіпохлоритом натрію (сіллю).

Нехлоровану воду з-під кранів вже отримують мешканці таких вулиць Залізничного району:

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Зазначимо, що у тестовому режимі вже працюють три насосні станції, які подають воду без хлору, – «Збоїща», «Винники» та «Сокільники». Зважаючи на переобладнану станцію «Будзень-3», тепер воду без хлору отримують 79% львів’ян. Йдеться про Галицький, Шевченківський, Франківський, Личаківський, а також частково Залізничний і Сихівський райони.

Решта, яка все ще має хлоровану воду у своїх домівках, – це частина Сихова та Залізничного районів.

Водночас у«Львівводоканалі» додають, що до кінця 2021 року планують завершити роботи на насосних станціях «Карачинів», «Глинна Наварія» та «Старе Село», що забезпечить водою без хлору 100% мешканців Львова.

Нагадаємо, переводити насосні станції «Львівводоканалу» на знезараження питної води гіпохлоритом настрію почали у 2020 році. У мерії раніше обіцяли, що до літа 2021 року воду без хлору матимуть всі львів’яни.

Як відомо, першим про відмову від хлору і використання натомість гіпохлориту натрію запропонував громадсько-політичний діяч Ігор Васюник, який торік балотувався у мери Львова. Згодом ідею води без хлору у свою передвиборчу програму включив Андрій Садовий.

Додамо, що хлор є канцерогенною речовиною, великі її дози можкть бути небезпечними для здоров’я.

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