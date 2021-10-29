На Львівщині – 1702 нових випадки Covid

Станом на ранок п’ятниці, 29 жовтня, на Львівщині лабораторно підтвердили 179 098 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 1702 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом 28 жовтня лабораторні центри провели 3907 ПЛР-тестів, з яких 1702 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 654 львів’ян. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом у Львівській області covid діагностували вже 179 098 людям. Від ускладнень інфекції померло 4489 осіб (+ 13 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 146 350 пацієнтів (+ 490 за останню добу).

нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

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Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 21 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових випадки, а 22 жовтня – 1754. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Уже з 30 жовтня Львівщина переходить до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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