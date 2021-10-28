Мінцифри планує видаляти COVID-сертифікати людей, які насправді не робили щеплення

В уряді планують відбирати COVID-сертифікати, які видали невакцинованим проти коронавірусу людям. Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік, передає hromadske.
За його словами, відповідний механізм уже опрацьовують у Мінцифри та Міністерстві охорони здоров’я. Після того, як буде підтвердження, що COVID-сертифікат несправжній, його видалятимуть.
Наразі таких випадків ще не було, але у Мінцифри запевняють, що вже «дуже близькі до цього»: «До кінця року вже можна буде виявляти такі випадки та видаляти дані про несправжню вакцинацію».
А втім, Банік зауважив, що важко оцінити масштаб ситуації, коли лікарі за «винагороду» видають нещепленим справжні сертифікати, а саму вакцину, наприклад, виливають.
Наразі до пошуку недоброчесних медпрацівників залучене МОЗ, але якщо вони правильно вносять всі дані про несправжнє щеплення до реєстру, то вони будуть показуватися у «Дії».
Виявити порушення можна буде, якщо людина придбала справжній номер вакцини, а потім захворіла.
«Якщо людина потрапила до лікарні з COVID-19, і тест показує, що насправді в неї не було щеплення, але є сертифікат – з цього моменту може починатися розслідування».
Він розповів, що кожне щеплення підписується електронним ключем лікаря. Тому одразу буде зрозуміло, який медик пішов на змову.
Нагадаємо, в Україні останнім часом регулярно виявляють шахрайські схеми з довідками про вакцинацію проти коронавірусу, ПЛР-тестування чи сертифікатами. Також кіберполіція викрила розробника фейкової «Дії».
Як писав Львівський портал, Львівщина стала одним із лідерів в Україні за кількістю відкритих кримінальних справ через підробку covid-документів. Детальніше читайте за цим посиланням.
Нещодавно на Львівщині викрили підробку ПЛР-тесту із держлабораторії. Невідомі підробили результат ПЛР-тесту на бланку Львівського обласного лабораторного центру, якого сьогодні вже не існує.
На Львівщині вже неодноразово викривали шахраїв, що масово продавали фальшиві ПЛР-тести. Зловмисники підробляли результати досліджень, QR-коди, бланки та печатки чинних установ, які виконують лабораторні дослідження.
У липні на такій схемі у Львові погоріли окремі туроператори, які пропонували своїм клієнтам фальшивий ПЛР-тест, аби ті могли вільно поїхати на відпочинок. А нещодавно на підробці ПЛР-тестів у Львові викрили ще й стоматолога. Він входив до групи із кількох осіб, яка вела такий «бізнес».
Через це українська влада готує законопроєкт про посилення відповідальності за підробку медичних документів.
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Аліса Белей