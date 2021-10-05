За підробку Covid-сертифікатів відкрили майже пів тисячі кримінальних справ

За фактами підробки сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу в Україні вже відкрили 486 кримінальних проваджень. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

МОЗ, Мінцифри та Кіберполіція в Україні взялися за шахраїв, що підробляють сертифікати про covid-вакцинацію. Власні сертифікати у «Дії» вже згенерували понад 1,4 мільйона українців, проте популярністю користуються й фейкові документи.

За даними правоохоронців, за фактами підробки Covid-сертифікатів в Україні вже відкрили 486 кримінальних проваджень, 85 особам уже оголосили підозри.

Фальшиві документи аферисти навіть намагаються ввести у «Дію», проте в Мінцифрі кажуть, що такі махінації відразу викривають.

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«Часто шахраї обіцяють підробити сертифікати та внести дані в «Дію». Це неможливо, адже «Дія» тільки відображає інформацію з реєстрів. У випадку із Covid-сертифікатами це дані з Електронної системи охорони здоров’я. Щоб фейковий Covid-сертифікат з’явився в «Дії», лікар має взяти на себе відповідальність і внести неправдиві дані у ЕСОЗ. Це дуже легко відслідкувати, адже він підписує це своїм е-підписом. Спільно з Кіберполіцією ми ретельно відстежуємо випадки підробки Covid-сертифікатів та ПЛР-тестів», – розповів перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

Нагадаємо, наприкінці вересня уряд схвалив законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за підробку свідоцтв про вакцинацію проти Covid-19. І на громадян, і на медиків, і на інших організаторів такого «бізнесу» чекають штрафи до 170 тисяч гривень, позбавлення посад та навіть тюрма. Детальніше читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, на Львівщині неодноразово викривали зловмисників, які підробляли негативні ПЛР-тести та навіть міжнародні сертифікати про вакцинацію проти Covid-19.

Нещодавно на Львівщині винесли перші вироки за підробку covid-сертифікатів. Оскільки Верховна Рада ще прийняла закон, який вводить посилену відповідальність за такі дії, фігуранти відбулися штрафом у 850 грн.

Додамо, що МОЗ закликало місцеву владу владу відстороняти від посади керівників тих медзакладів, де виявлять підробку сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу.

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