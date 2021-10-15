На Львівщині викрили підробку ПЛР-тесту із держлабораторії. Деталі

Невідомі підробили результат ПЛР-тесту на бланку Львівського обласного лабораторного центру, якого сьогодні вже не існує. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко.

Посадовиця виявила, що людина з підозрою на коронавірус отримала результат ПЛР-тесту на недійсному бланку Львівського обласного лабораторного центру, який вже не існує. Відтак таке дослідження є підробкою.

«Для тих, хто побачить такий результат ПЛР на коронавірус, повідомляю: це підробка. Замість Львівського обласного лабораторного центру із липня існує Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Тут вказана печатка, яка ніколи не існувала в стінах центру. Будьте пильні, коли перевіряєте результат ПЛР-тесту», – написала Наталія Іванченко.

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Як з’ясував Львівський портал, негативний результат ПЛР-тесту на такому бланку отримав 39-річний львів’янин. Біоматеріал на дослідження він здавав 12 жовтня. Де саме він це робив, достеменно встановити не вдалося. Проте на тестування пацієнта скерував дільничний терапевт, тому найімовірніше, що чоловік здавав ПЛР у поліклініці.

На бланку, крім результату ПЛР-тесту на Covid-19, присутні всі вихідні дані про лабораторію, дати, особисті дані пацієнта і лікаря, печатка та навіть QR-код. Втім такий документ не є дійсним, оскільки такої установи як Львівський обласний лабораторний центр не існує вже чотири місяці.

Через реформу із липня на Львівщині замість цієї установи функціонує Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Усі дані на бланках ПЛР-тестів мали б бути саме цього закладу.

Нагадаємо, на Львівщині вже неодноразово викривали шахраїв, що масово продавали фальшиві ПЛР-тести. Зловмисники підробляли результати досліджень, QR-коди, бланки та печатки діючих установ, які виконують лабораторні дослідження.

У липні на такій схемі у Львові погоріли окремі туроператори, які пропонували своїм клієнтам фальшивий ПЛР-тест, аби ті могли вільно поїхати на відпочинок. А нещодавно на підробці ПЛР-тестів у Львові викрили ще й стоматолога. Він входив до групи із кількох осіб, яка вела такий «бізнес».

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