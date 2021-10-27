Кіберполіція викрила розробника фейкової «Дії»

Програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку «Дія», створив 21-річний чоловік із Запоріжжя. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної поліції.

21-річного чоловіка викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчими Запорізького районного управління поліції та у співпраці з представниками Мінцифри.

Зловмисник самотужки розробив застосунок для смартфонів, який за дизайном був ідентичним із державним застосунком «Дія».

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У фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від Covid-19.

Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купляти алкоголь і цигарки.

Наразі правоохоронці проводять заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатка. Також встановлюються особи, які придбали додаток для надання правової кваліфікації їхнім діям.

В домі фігуранта правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та банківські картки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (за несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) ККУ.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров пропонує покарати шахрая, який створив фейкову програму «Дія», відправивши в ІТ-сферу на виправні роботи.

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Нагадаємо, нещодавно Львівський портал писав про те, що шахраї створили фейкову «Дію» та розповідав, як вберегтись.

Додамо, у Держспецзв’язку пропонують невеликий чек-лист, як перевірити мобільний застосунок на справжність:

Завантажуйте тільки з мобільних магазинів вашої платформи: AppStore для iOS, PlayMarket для Android. Перевіряйте автора-розробника застосунку. Якщо це «Дія», автор Міністерство цифрової трансформації. Перевірте наявність актуальної версії застосунку на офіційному сайті.