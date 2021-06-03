На Львівщині викрили схему масової підробки ПЛР-тестів

Правоохоронці виявили на Львівщині ділків, які продавали підроблені негативні ПЛР-тести, які необхідні для виїзду за кордон та уникнення самоізоляції по приїзду в Україну. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні СБУ.

Силовики заблокували схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів. Шахраї підробляли результати досліджень, QR-коди, бланки та печатки діючих установ, які виконують лабораторні дослідження.

За даними слідства, організували оборудку комерсанти, які надавали послуги з оформлення документів для виїзду за кордон. Як додаткову «послугу» вони пропонували клієнтам готові ПЛР-тести з фейковим негативним результатом.

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Фальсифіковані документи використовувались для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну.

За оперативною інформацією, протиправна схема почала діяти фактично з початком пандемії у 2020 році. Довідку ділки підробляли впродовж доби. Її вартість становила від 600 до 800 грн, залежно від рівня якості фальшивки (довідки з QR-кодом та бланками певних установ оцінювалися дорожче). Протягом місяця зловмисники виготовляли клієнтам до 200 підробок.

За висновками експертів, дії зловмисників могли сприяти поширенню пандемії Covid-19 та зашкодити іміджу України на міжнародній арені.

Під час низки обшуків правоохоронці знайшли і вилучили офіційну документацію, сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, підроблені печатки та інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.

Наразі тривають слідчі дії.

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