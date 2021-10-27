Через провал вакцинації Україна в лідерах смертності від Covid у Європі

Попри рекордні темпи щеплення, Україна продовжує пасти задніх за рівнем вакцинації населення від коронавірусу в Європі, такі дані Our World in Data, передає кореспондент Львівського порталу.

ТОП-15 найбільш вакцинованих країн Європи і кількість смертей за попередню добу:

Португалія – 85.7% (3 померлих) Мальта – 83.0 % (0 померлих) Іспанія – 78.6% (52 померлих) Ісландія – 77.0 % (0 померлих) Данія – 75.5% (4 померлих) Ірландія – 74.9% (0 померлих) Бельгія – 73.8% (15 померлих) Італія – 71.9% (48 померлих) Норвегія – 69.2% (1 померлий) Фінляндія – 68.7% (0 померлих) Франція – 67.9% (47 померлих) Великобританія – 67.8% (263 пом.) Нідерланди – 67.3% (20 померлих) Швеція – 66.3% (2 померлих) Німеччина – 66.2% (0 померлих)

Україна у Європі залишається аутсайдером за рівнем вакцинації. Загалом в українцям здійснено понад 12.5 млн доз вакцини і лише 5.57 мільйона осіб завершило повний курс вакцинації, що становить всього 12.5% усього населення нашої країни.

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Найгірший рівень вакцинації у Європі зафіксовано (у дужках подаємо кількість померлих за добу):

Чорногорія – 38.6% (4 померлих) Македонія – 36.9% (10 померлих) РФ – 33.2% (1106 померлих) Молдова – 31.6% (41 померлий) Албанія – 30.9% (8 померлих) Румунія – 30.7% (511 померлих) Болгарія – 20% (124 померлих) Білорусь – 19.8% (16 померлих) Україна – 16.2% (734 померлих) Боснія і Герцеговина – 15.5% (26 померлих)

У світовому рейтингу Україна знаходиться в районі 15-го десятку, і найближче за показниками до нас – Узбекистан, де від коронавірусу провакциновано 17.2% населення, а позаду Руанда.

Раніше Львівський портал повідомляв, що протипоказання до Covid-вакцинації має менше 1% українців.

У МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що навесні 2022 року карантину в Україні може не бути, якщо більшість громадян вакцинується проти коронавірусу.

Протягом останнього тижня Львівська область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 21 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових випадки, а 22 жовтня – 1754. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Зважаючи на це, Державна комісія ТЕБ і НС віднесла Львівську область у «червону» зону поширення коронавірусу. Нові обмеження почнуть діяти з 30 жовтня.

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