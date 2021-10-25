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У covid-лікарнях на Львівщині – більше 3000 хворих

Наталя Дуляба

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На Львівщині невпинно росте завантаженість covid-лікарень. Загалом у стаціонарах лежать більше 3000 хворих на коронавірус, зайнято майже 63% ліжок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Станом на понеділок, 25 жовтня, коронавірус діагностували ще 877 мешканцям Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 150 хворих, ще 1900 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 3082 пацієнти із підтвердженим коронавірусом, лише 253 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 206 хворих, 57 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

Із кінця вересня Львівщині почали розгортати додаткові ліжка. Відтак зараз хворих шпиталізують вже до 24 лікарень, лише три поки пустують, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягла 62,8% і виглядає таким чином:

  • Лікарня швидкої допомоги (Львів) – 435
  • Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих (Винники) – 323
  • Центр легеневого здоров’я (Львів) – 272
  • Львівська обласна інфекційна лікарня – 264
  • 8-ма лікарня Львова – 205
  • Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 197
  • Стрийська міська лікарня –160
  • Стебницька міській лікарні – 150
  • 1-ша лікарня Львова – 135
  • Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 125
  • Рудківська лікарня – 115
  • 5-та лікарня Львова – 107
  • Сокальська ЦРЛ – 101
  • Жовківська ЦРЛ – 96
  • Жидачівська ЦРЛ – 84
  • Перемишлянська ЦРЛ – 83
  • Буській ЦПЛ – 80
  • Пустомитівська ЦРЛ – 59
  • Самбірська ЦРЛ – 45
  • Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 43
  • Львівський обласний клінічний перинатальний центр – 3
  • Львівська обласна клінічна лікарня – 0
  • Лікарня «Укрзалізниці» (Львів) – 0
  • Золочівська ЦРЛ – 0

Нагадаємо, на початку жовтня у лікарні швидкої допомоги на вул. Миколайчука утворилась черга зі «швидких», які привезли хворих. Саме в цій лікарні найбільше covid-пацієнтів.

Нова хвиля коронавірусу на Львівщині почалась фактично із кінця серпня. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 22 жовтня виявили 1754 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня.

95% хворих на Львівщині зараз інфіковані штамом «Дельта».

Зважаючи на ситуацію з коронавірусом, із 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попередили: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки. 

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