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За добу від коронавірусу померли 17 мешканців Львівщини

Аліса Белей

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Станом на ранок понеділка, 25 жовтня, на Львівщині лабораторно підтвердили 173 360 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 877 нових хворих, ще 17 людей померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом 24 жовтня лабораторні центри отримали 877 позитивних результатів ПЛР-тестів. Серед нових хворих – 570 львів’ян.

Загалом на території Львівщини коронавірус підхопили 173 360 людини. Від ускладнення інфекції померли 4 402 (+17 за останню добу). Натомість 142 793 пацієнтів одужали (+584 за останню добу).

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

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Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за добовим виявлення нових хворих. Так, 21 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових випадки, а 22 жовтня – 1754. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча область вже 25 жовтня може опинитися у найсуворішій «червоній» зоні епіднебезпеки.

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